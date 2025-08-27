Esta es la cantidad límite de café que puedes tomar al día: lo que le pasa a tu cuerpo si la superas

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y, más allá de su papel cultural y social, ha sido objeto de numerosos estudios sobre sus efectos en la salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el café contiene más de mil compuestos bioactivos, entre ellos antioxidantes y polifenoles, que pueden tener un impacto positivo en el organismo.

Entre sus principales beneficios, la Harvard School of Public Health destaca que el consumo moderado de café está asociado a una reducción del riesgo de desarrollar enfermedades como la diabetes tipo 2, el párkinson y ciertas patologías hepáticas, incluida la cirrosis. Sus antioxidantes ayudan a combatir el daño celular y su aporte de cafeína estimula el sistema nervioso central, mejorando la concentración y el rendimiento cognitivo.

Fuentes médicas añaden que beber café puede contribuir a una mayor longevidad, ya que varios estudios observacionales han encontrado menor mortalidad en personas que lo consumen de forma regular. Además, el café sin azúcar aporta muy pocas calorías y puede incluirse en dietas de control de peso, siempre que no se abuse de acompañamientos como la nata o los azúcares añadidos.

La cantidad de café recomendada al día. / LNE

Cuidado con pasarse con el café

Sin embargo, el consumo excesivo también presenta riesgos. La EFSA advierte de que una ingesta elevada de cafeína puede provocar nerviosismo, insomnio, palpitaciones y aumento de la presión arterial. En personas sensibles a la cafeína o con problemas cardiovasculares, el exceso puede resultar especialmente perjudicial. Además, un consumo elevado durante el embarazo se ha relacionado con bajo peso al nacer, por lo que se recomienda limitarlo estrictamente en ese periodo.

Otro punto a considerar es la tolerancia individual. No todas las personas metabolizan la cafeína de la misma manera: algunas pueden experimentar ansiedad, alteraciones del sueño o molestias gastrointestinales incluso con dosis bajas. Por ello, los expertos recomiendan adaptar el consumo a las características y la salud de cada persona.

La cantidad de café recomendada

En cuanto a la cantidad recomendada, la EFSA establece que un consumo seguro en adultos sanos es de hasta 400 miligramos de cafeína al día, lo que equivale aproximadamente a 3 o 4 tazas de café filtrado. En mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, el límite se reduce a 200 miligramos diarios. Superar estas cifras incrementa el riesgo de efectos adversos.

El café puede ser así un aliado de la salud cuando se consume de forma moderada y sin añadidos calóricos excesivos. Sus beneficios antioxidantes y estimulantes lo convierten en una bebida saludable dentro de una dieta equilibrada, siempre que se respeten las cantidades recomendadas y se tenga en cuenta la tolerancia individual. El reto, como coinciden las instituciones médicas, está en disfrutarlo con equilibrio.