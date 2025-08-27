Esta es la cantidad límite de té que puedes tomar al día: lo que le pasa a tu cuerpo si la superas

El té es, después del agua, la bebida más consumida en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), su popularidad se debe no solo a razones culturales, sino también a sus propiedades para la salud. El té contiene polifenoles y catequinas, compuestos antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño oxidativo y contribuyen a la prevención de enfermedades crónicas.

Entre sus beneficios más reconocidos está la protección cardiovascular. Estudios revisados por la Fundación Española del Corazón (FEC) muestran que el consumo habitual de té, especialmente verde y negro, se asocia a una reducción del colesterol LDL y a una mejora de la función endotelial, lo que favorece la elasticidad de las arterias y reduce el riesgo de hipertensión y aterosclerosis.

La Harvard School of Public Health señala también que el té puede contribuir a la prevención de la diabetes tipo 2. Las catequinas del té verde mejoran la sensibilidad a la insulina y ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre. Además, su contenido en L-teanina, un aminoácido propio de la planta del té, favorece la relajación y la concentración, lo que convierte a esta bebida en un aliado tanto físico como mental.

Hidratación saludable, pero cuidado con la cantidad

El té, además, aporta una hidratación saludable sin calorías añadidas, siempre que se consuma sin azúcar. Expertos de la Mayo Clinic subrayan que puede ser una alternativa al café, ya que contiene cafeína pero en cantidades más moderadas. Esta dosis menor ayuda a mantener el estado de alerta sin provocar el nerviosismo o insomnio que algunas personas experimentan con el café.

No obstante, también presenta riesgos si se abusa de él. Un consumo excesivo de té —especialmente negro— puede generar problemas de absorción de hierro, aumentando el riesgo de anemia ferropénica en personas con dietas deficitarias. Asimismo, la cafeína que contiene, aunque menor que la del café, puede causar palpitaciones, nerviosismo o alteraciones del sueño en individuos sensibles.

Otro aspecto a considerar es la posible presencia de fluoruros en altas cantidades en algunos tés negros muy concentrados, que a largo plazo podrían afectar a la salud ósea y dental si se consume en exceso. Por eso, los expertos recomiendan variar entre diferentes tipos de té (verde, negro, blanco, oolong) y no abusar de las infusiones demasiado cargadas.

En cuanto a la cantidad recomendada, tanto la FEC como Mayo Clinic coinciden en que un consumo de tres a cuatro tazas diarias (aproximadamente 600–800 ml) es seguro y puede aportar beneficios a la salud. Superar las cinco o seis tazas al día puede aumentar los efectos adversos relacionados con la cafeína y la absorción de minerales. Así, el té, consumido con moderación y dentro de una dieta equilibrada, es un aliado que combina tradición y salud.