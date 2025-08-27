La clave para evitar trombos (cada vez más frecuentes y en jóvenes), según el radiólogo José Manuel Felices: mover los músculos de la pantorrilla

Las trombosis son un riesgo grave para la vida y cada vez son más comunes, incluso en jóvenes. Así lo advierte el radiólogo José Manuel Felices, que comparte, a través de un vídeo en sus redes sociales, consejos de cómo evitarlos. Como siempre, la prevención es clave y salva vidas.

"Las trombosis se forman cuando la sangre que circula se queda estancada y termina coagulado en las piernas. Aquí está la clave: la sangre que vuelve al corazón tiene que vencer la gravedad, y para eso es fundamental el bombeo de nuestro corazón, pero aún más importante es el de nuestro segundo corazón: los músculos de la pantorrilla", asegura.

Por eso, son tan comunes en los viajes largos, cuando estamos sentados por mucho tiempo. "El segundo corazón no bombea, la sangre se acumula, se espesa y cuando caminamos y activamos el bombeo, ese coágulo que se formó en la pierna se desprende y puede causar un derrame cerebral, un infarto o algo peor", advierte.

Para evitar esto, José Manuel Felices pide seguir estos tres consejos. El primero es el más fácil: camina al menos veinte minutos en la hora antes de que salga tu vuelo o tren. Segundo: cada hora elige una de estas dos opciones, o levanta los talones estando en tu lugar, o párate y haz algunas sentadillas. "Puede parecer raro, pero si este consejo llega a mucha gente, tal vez alguien más se una a ti, así que comparte este video para no estar solo y tener aliados", señala. Y tercero, para los más precavidos, "usa medias de compresión hasta la rodilla cada vez que hagas un viaje muy largo".

Los datos de la trombosis

La trombosis es una patología responsable del infarto agudo de miocardio o del ictus isquémico. Para entender la importancia de esta patología, la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) recuerda que:

Cada minuto una persona es diagnosticada de trombosis en el mundo .

. Cada seis minutos, una fallece como consecuencia de esta enfermedad.

Y la trombosis se relaciona con 1 de cada 4 muertes en el mundo.

Y a pesar de estos datos, la trombosis es una enfermedad desconocida por la población.

Y eso que esta dolencia, además de costar muchas vidas, supone también un gasto importante. En concreto cuesta al Servicio Nacional de Salud más de 75 millones de euros al año, con un incremento anual de entre el 8% y el 9%.

Y eso que, por suerte, los enfermos de Covid que sufrieron trombosis apenas han tenido recaídas tras el tratamiento.

Qué es la trombosis

El tromboembolismo venoso es una causa importante de muerte y discapacidad en todo el mundo, y representa la tercera causa de mortalidad cardiovascular tras el infarto agudo de miocardio y el ictus.

Se produce cuando se forma un coágulo de sangre, llamado trombo, en el sistema venoso. Este trombo impide la circulación normal de la sangre y provoca distintos problemas.

Y estos trombos pueden sufrirlos cualquiera. Afecta a personas de todas las edades, razas y etnias, y ocurre tanto en hombres como en mujeres.

Por eso los expertos recalcan la relevancia de saber cuáles son los factores de riesgo que pueden desembocar en esta afección.

Fractores de riesgo

El riesgo más alto de padecer trombosis va asociado a diferentes variables:

Personas que hayan sido sometidas a operaciones quirúrgicas de gran entidad.

Personas hospitalizadas. Hasta un 60% de los casos de trombosis se producen durante o después de la hospitalización, lo que convierte a esta enfermedad en la principal causa de muerte evitable en hospitales.

De hecho, el riesgo de aparición de la trombosis en los pacientes hospitalizados por causa médica se sitúa entre el 10% y el 20%. Pero cuando se utilizan medidas preventivas, este riesgo se reduce en un 50-60%,

La doctora Ana Peiró, del Servicio de Urgencias del Hospital Arnau de Vilanova (Valencia), destaca que “una de cada 10 muertes en un hospital se debe a una trombosis, muchas veces de pacientes graves con una patología previa”. Y las causas suelen ser;

Inmovilización prolongada por diversas causas (operaciones, roturas de huesos…).

por diversas causas (operaciones, roturas de huesos…). Padecer cáncer .

. Presentar alteraciones genéticas que favorezcan la coagulación de la sangre.

Otros factores que también pueden favorecer la aparición del TEV son: