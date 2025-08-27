Estás comiendo mal el melocotón y no lo sabías, así es como deberías hacerlo para aprovechar todos sus nutrientes

El melocotón es, sin duda, una de las frutas que más comemos en verano. Pero seguro que lo estás comiendo mal y no lo sabías. Y es que hay una forma de hacerlo para aprovechar todos sus nutrientes.

Lo cuenta la tiktoker Boticaria García quien asegura que hay varias razones para comer el melocotón con piel, siempre lavándolo muy bien. "La primera: la piel está llena de antioxidantes. Puede tener hasta el doble que la pulpa. Más antioxidantes significa más defensa contra el envejecimiento celular, la inflamación y los radicales libres del verano".

Otra razón es que "la piel tiene mucha fibra. La fibra no solo ayuda a ir al baño y mantener feliz a la microbiota, sino que también regula el azúcar en la sangre y te hace sentir más saciado".

Y la tercera razón, "evitas pelarlo y ensuciarte las manos. Pero recuerda, siempre lávalo bien, porque el cuchillo no debe tocar piel sucia para no contaminar la pulpa".

Es importante consumir kéfir, aunque no todos son iguales. Así lo afirma María de los Ángeles García García, conocida popularmente como Boticaria García, farmacéutica, nutricionista y destacada divulgadora de consejos saludables. Hace unas semanas, causó sensación en redes sociales con una publicación sobre comer kiwi con piel. Ahora, nos habla del kéfir, un "superalimento" que ha ganado popularidad en los últimos años, desplazando al yogur, y que se obtiene mediante la fermentación de leche con gránulos de kéfir. Sus beneficios para la salud son realmente notables.

Los beneficios

“El kéfir es una leche fermentada gracias a bacterias beneficiosas y levaduras. Lo interesante es que es uno de los pocos alimentos que consumimos habitualmente y que aporta levaduras vivas a nuestro organismo”, explica Boticaria García. Para ilustrar mejor, utiliza lápices de colores para representar lo que el kéfir aporta a nuestro cuerpo.

“Imagina que tienes un lápiz que funciona bien para escribir. Las levaduras del kéfir serían como añadir más colores, brindando mayor variedad y opciones. Esta combinación diversa de bacterias y levaduras puede favorecer el equilibrio de nuestra microbiota y contribuir a un bienestar general,” añade.