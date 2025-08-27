¿Hay melones machos y melones hembras? Esto es lo que dice la ciencia

¿Existen los melones macho y los melones hembra? Pues siempre hemos dado por buena esta teoría, pero qué es lo que dice la ciencia.

Pues la duda nos la resuelve la tiktoker Boticaria García, quien en un vídeo explica que "toda la vida nos han dicho que hay melones con círculos concéntricos o con rayas, que unos son “macho” y otros “hembra”. Pero eso no es cierto. Ni siquiera existen los plátanos con género, ni la discriminación de género en las frutas".

Y es que, como apunta, "toda fruta viene de una flor femenina, y el fruto que resulta no tiene género. Las rayas, la forma y el sabor -en el caso del melón- dependen de la variedad, del sol y del riego".

Boticaria García asegura que "la belleza y la dulzura están en el interior. Tu frutero puede ayudarte a elegir un buen melón, pero si te sorprende su peso al levantarlo, es señal de que está maduro y jugoso. Si la parte trasera huele dulce, vas por buen camino. Y si al darle un pequeño golpe suena hueco, como la cabeza de quien cree que existen melones masculinos y femeninos, entonces vas a acertar".

Es fundamental consumir kéfir, aunque no todos son iguales. Así lo afirma María de los Ángeles García García, más conocida como Boticaria García, farmacéutica, nutricionista y destacada divulgadora de salud. Hace unas semanas, causó sensación en redes sociales con una publicación sobre comer kiwi con piel. Ahora le toca el turno al kéfir, un "superalimento" que en los últimos años ha ganado popularidad, desplazando incluso al yogur. El kéfir se elabora a partir de leche fermentada con gránulos específicos, y sus beneficios para la salud son realmente notables.

Ventajas del kéfir

“El kéfir es una leche fermentada gracias a bacterias beneficiosas y levaduras”, explica Boticaria García. “Lo interesante es que es uno de los pocos alimentos de consumo habitual que aporta levaduras vivas al cuerpo”, añade, mientras utiliza lápices de colores para ilustrar de manera sencilla lo que el kéfir aporta a nuestro organismo.

“Imagínate que tienes un lápiz que funciona bien para escribir. Esas levaduras del kéfir serían como añadirle más colores y posibilidades a ese lápiz. Esta variedad de bacterias y levaduras puede ayudar a mantener el equilibrio de nuestra microbiota y, por ende, favorecer nuestro bienestar general”, concluye.