Laia Casadevall, matrona: "No es legal que un colegio no acepte a niños con pañal en aulas de 3 años ni que los hagan ir sucios"
La experta pide respetar los ritmos de cada pequeño y advierte que "forzar el aprendizaje puede generar mayor riesgo de infecciones o retenciones, así como falta de autoestima"
"Para empezar en la escuela, el niño debe ir sin pañal". Si eres madre o padre, seguro que habrás o'ido esta famosa frase. Con el inicio del nuevo curso escolar a la vuelta de la esquina, la matrona Laia Casadevall arroja luz sobre este tema, una de las mayores preocupaciones de los padres por estas fechas. La experta, que es madre, docente y divulgadora científica, se muestra rotunda sobre el asunto en sus redes sociales: "No es legal que un colegio no acepte a niños con pañal en aulas de 3 años ni que los tengan sucios".
Pero antes de nada, Laia Casadevall quiere dejar claro que "el pañal no se quita, se deja". Esto significa que "no es algo que el adulto pueda dirigir sino que se trata de respetar el proceso madurativo" de cada niño, "como también ocurre con el sueño o la movilidad o tantos otros hitos de nuestras criaturas".
Cuándo está preparado
"Sabemos que una criatura está preparada para dejar el pañal, porque es capaz de verbalizar que no quiere el pañal, que tiene pipí o caca con antelación y es capaz de ir solo al baño. No son señales de estar preparado que le moleste el pañal o te avise cuando ya ha hecho pipí o caca", asegura.
La mayoría, según señala la matrona, adquieren la maduración del control de esfínteres diurnos entre los 2 y los 3 años, aunque puede eso puede suceder antes o después. "El control nocturno puede suceder simultáneamente o más tarde. La mayoría pueden hacerlo a los 5 años, pero incluso más tarde puede ser normal", afirma.
Respetar los ritmos de cada niño
Casadevall dice que es "muy importante respetar el ritmo madurativo de cada criatura", porque, advierte, "forzar el aprendizaje tiene consecuencias a nivel físico como mayor riesgo de infección o retención y a nivel emocional puede dañar su autoestima".
El comienzo en el cole
Según la matrona, "no es legal que un colegio no acepte que la criatura empiece a los 3 años con pañal. Recordemos que hay criaturas que empiezan la escuela con dos años y algunos meses porque son de finales de año. Y a esta edad, unos meses marcan la diferencia".
"Tampoco es legal que no le cambien y le hagan ir sucio. Las escuelas deben respetar las necesidades y los ritmos individuales de cada criatura y los derechos humanos de la infancia", apunta. Y dice más: "Si las ratios de maestras no son adecuadas, no culpemos a los más vulnerables sino al sistema que lo permite. Los niños no deben ser víctimas de la mala gestión. Y no es más difícil cambiar 2 o 3 pañales en un dia que cambiar de muda 5 veces".
"Normalizar que a los 3 años todas las criaturas deben ir sin pañal es puro desconocimiento del desarrollo madurativo de los niños. Cuidemos a la infancia y protejamos sus derechos", concluye.
