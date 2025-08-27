Llevas utilizando mal el aceite de oliva toda la vida y no lo sabías: puede ayudar a disminuir el riesgo de demencia e infarto

La demencia es una enfermedad de carácter crónico o progresivo. Se caracteriza por el deterioro de la función cognitiva, afectando a la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio.

Por otra parte, un infarto es la aparición brusca de un cuadro de sufrimiento isquémico a una parte del músculo del corazón producido por la obstrucción aguda y total de una de las arterias coronarias. Además, cada vez es más habitual conocer casos de jóvenes que mueren a causa de esta afección.

Según el cardiólogo Aurelio Rojas, hay nuevas investigaciones recientes sobre el aceite de oliva y su relación con el riesgo de demencia e infarto: "Múltiples estudios importantísimos, tanto por la Universidad de Harvard como Predimed, han demostrado los beneficios del aceite de oliva".

"Consumir al menos quince mililitros de aceite de oliva virgen extra reduce en un treinta por ciento el riesgo de infarto y en un veintiocho por ciento el riesgo de morir por demencia", explica el cardiólogo. Y es que con tan solo una cucharada de aceite al día, podrás cumplir esta meta de ingesta. "Lo más importante es que tienes que entender por qué mucha gente comete este error y toma cualquier aceite", explica Rojas dando a entender que no cualquiera es bueno en este sentido.

"Siempre tiene que ser virgen extra y siempre utilizarlo en crudo. Los investigadores y sus tantos estudios concluyen que consumir aceite de oliva virgen extra es tan beneficioso debido a que contiene sustancias clave como polifenoles óleocantal y potentes antioxidantes con efecto antiinflamatorio directo sobre la pared de nuestras arterias", cuenta Aurelio Rojas. Esto significa "menor riesgo de rotura de placa e infarto y menor riesgo de deterioro cognitivo o demencia", añade.

Así que si quieres proteger tu corazón y tu cerebro, "no te olvides que uno de tus grandes aliados es el aceite de oliva y recuerda que tiene que ser únicamente virgen extra", cometa el cardiólogo: "Tomarlo a diario, una cucharada, y que sea siempre en crudo tu corazón. Tu cerebro te lo va a agradecer", finaliza.

¿Se puede evitar la demencia?

No existe un remedio infalible para prevenir la demencia, pero hay medidas a adoptar que pueden llegar a ser de gran utilidad.

Entre ellas, el especialista enumera algunos elementos claves para asegurar un envejecimiento digno:

Realizar actividades de agilidad mental.

Tener una vida social activa.

También es importante controlar la presión arterial y el colesterol.

Los expertos también recomiendan seguir una dieta saludable con cantidad suficiente de vitamina D.

Por último, hay que prescindir del tabaco en la medida de lo posible.

Consejos de los especialistas para prevenir la demencia

Entre estos hábitos saludables, el doctor David Curto, director Médico y de Calidad de Sanitas Mayores, enumera los más indicados y recomendables para tener una buena salud cerebral y reducir algunos de los factores de riesgo asociados con la demencia:

Realizar cualquier actividad física de forma regular. Caminar, nadar o practicar ejercicio aeróbico, permite aumentar el flujo sanguíneo en el cerebro, además de favorecer la salud cardiovascular.

De esta forma, no solo mitiga la aparición de enfermedades como la hipertensión y la diabetes, “sino que también estimula la liberación de factores de crecimiento que favorecen la formación de nuevas conexiones neuronales, fortaleciendo la resiliencia cerebral y rebajando el riesgo de demencia”, detalla Curto.

Seguir una dieta rica en antioxidantes y ácidos grasos omega-3. Como en todo lo que tiene que ver con la salud, la alimentación es esencial. Así, una dieta rica en frutas, verduras, frutos secos, ricos en antioxidantes, y pescados grasos con un alto contenido en ácidos grasos, tiene beneficios directos para la mente.

“Los antioxidantes protegen las células del estrés oxidativo, mientras que los ácidos grasos omega-3 son componentes esenciales de las membranas celulares, contribuyendo a la salud y la función cerebral a largo plazo”, explica Sara Rueda, nutricionista de bluaU de Sanitas.

Estimulación mental continua . Mantener el cerebro despierto y en forma se puede conseguir a través de actividades como la lectura, el aprendizaje de nuevas habilidades o la participación en actividades intelectuales. De esta forma se construyen lo que los especialistas denominan reservas cognitivas que “actúan como un amortiguador contra el deterioro cognitivo, proporcionando al cerebro una mayor capacidad para compensar los daños que puedan surgir con el tiempo, mitigando así el peligro de demencia”.

Dormir bien . Otro básico de la salud cerebral es conseguir un buen descanso diario, porque existe evidencia científica suficiente para afirmar que dormir mal está asociado con una mayor probabilidad de deterioro cognitivo y demencia. Por ello, es primordial conservar hábitos regulares de sueño y crear un ambiente propicio para el descanso a fin de eliminar las toxinas acumuladas durante el día.

Gestión efectiva del estrés. Tampoco sufrir estrés ayuda a la salud cerebral. Por eso, Andrea Trujillo, psicóloga de BluaU Sanitas recomienda realizar actividades como "la meditación, la respiración profunda o el yoga, que son eficaces para reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y promover la relajación".

“La demencia, en sus diversas formas, se ha convertido un reto creciente para la salud pública, y la detección precoz se presenta como una herramienta indispensable para abordar este problema eficazmente. Por lo tanto, es recomendable que cualquier persona que tenga la más mínima sospecha de que un ser querido, amigo o incluso uno mismo pueda estar experimentando cambios en la función cognitiva, busque atención médica sin demora”, concluye David Curto.