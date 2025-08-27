Así es como puedes identificar la falta de hierro en tu cuerpo

Si tienes falta de hierro, a la larga puede ser un problema importante de salud, pero ¿sabrías identificarlo? Pues la tiktoker Boticaria García te ayuda con este problema para que no te pase factura.

Y cómo lo hacemos. Pues según Boticaria García, "cuando hay deficiencia de hierro, el cuerpo nos envía señales y pistas". Señala que "una de las más comunes es el cansancio, pero ojo, no confundas el cansancio normal con la fatiga. ¿Cómo diferenciarlas? El cansancio suele estar relacionado con tu estilo de vida y mejora con pequeños cambios como hacer ejercicio o dormir más. Sin embargo, si te sientes agotado día tras día sin razón aparente, podrías estar sufriendo fatiga, ese tipo de cansancio que te deja física y mentalmente exhausto, incluso sin hacer nada pesado".

Pero, ¿hay más síntomas? "Algunos son visibles, como grietas en las comisuras de los labios, llagas en la boca, moretones sin explicación, palidez en las uñas o caída excesiva del cabello. Otros síntomas afectan tu vida diaria: lentitud, falta de energía, irritabilidad, dolores de cabeza, dificultad para respirar y pérdida de memoria".

Boticaria García señala que "son señales que no debes ignorar. Recuerda, si crees que tienes anemia o deficiencia de hierro, es importante que consultes a tu médico".

Los avances en el ámbito de la nutrición nos permiten comprender cada vez mejor la gran influencia que tiene nuestra alimentación en la salud. En particular, en el estudio de los ácidos grasos, el omega 3 se ha consolidado desde hace varios años como el favorito entre los especialistas en nutrición. Este tipo de grasa poliinsaturada es esencial para diversas funciones del cuerpo, siendo fundamental para el bienestar cardiovascular, el desarrollo del cerebro y la disminución de procesos inflamatorios.

Lo que revelan las investigaciones

Diversos estudios han analizado cómo el consumo de omega 3 está vinculado con la salud mental. Los resultados sugieren que estos ácidos grasos pueden ayudar en la prevención y el tratamiento de condiciones como la depresión y la ansiedad.

Dado que nuestro organismo no puede producir omega 3 por sí mismo, es necesario obtenerlo a través de la alimentación. Por eso, es clave conocer cuáles son los alimentos que aportan mayor cantidad de este nutriente para mantener una dieta equilibrada.

Las recomendaciones de Boticaria García

La nutricionista Boticaria García señala que se recomienda consumir alrededor de tres gramos y medio de omega 3 por semana. Para facilitar esta ingesta, propone cuatro alternativas prácticas y rápidas. La primera consiste en comer 200 gramos de salmón fresco semanalmente, que equivale aproximadamente a la mitad de un lomo de este pescado.

Como segunda opción, sugiere consumir 100 gramos de salmón fresco a la semana (un poco más de un tercio de la primera opción), complementado con una lata de sardinas semanal.

La tercera alternativa no incluye pescado fresco, sino que propone una lata de sardinas y tres latas de atún a la semana, junto con cinco nueces diarias.

Cuarta opción

Finalmente, la cuarta opción consiste en tomar dos latas de caballa por semana, cinco nueces al día y una cucharadita diaria de semillas de chía. Sobre estas semillas, Boticaria García advierte que deben ser molidas o remojadas (por ejemplo, en yogur) para aprovechar sus beneficios, ya que de lo contrario “entran y salen” sin ser digeridas adecuadamente.