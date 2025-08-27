Series a vida o muerte: cuando la televisión entra en quirófano esto es lo que pasa

Las grandes plataformas se han puesto de acuerdo en apostar por algo que no ha pasado de moda en décadas: la serie de médicos u hospitales, de la que es sencillo y bastante económico extraer buen drama. Lo que sigue es un repaso a algunas de las series más emblemáticas. Urgencias: aunque nació de un guion para cine de Michael Crichton, producto de su propia experiencia como estudiante de medicina en un hospital de Boston, es ante todo la criatura de John Wells, quien aportó mayor protagonismo femenino y diversidad racial y dio nombre a las enfermeras. Tener que rodar mucho y rápido en el piloto propició un estilo visual vertiginoso, muchas veces imitado pero raramente igualado. Antes de que las marchas de George Clooney o Julianna Margulies restaran carisma a la mezcla, no había nada mejor en televisión.

Scrubs suele ser citada como una de las series más fieles a la realidad médica y, más en concreto, el proceso de residencia. Si solo ves un episodio, que sea la finale de la tercera temporada, centrada en una de las bodas más desastrosas de la historia de la televisión.

Nip/Tuck, a golpe de bisturí (2003-2010). En sus reivindicables primeras series, el superproductor Ryan Murphy trató de aportar sensibilidad "queer" y componente satírico a modelos establecidos de la televisión "mainstream": "Popular" dinamitaba maliciosamente la serie de instituto y "Nip/Tuck" hacía escabechina el drama médico. Sus antihéroes eran Cristian Troy (Julian McMahon) y Sean McNamama (Dylan Walsh), cirujanos plásticos socios en una consulta de Miami por donde pasa clientela variada. De caracteres opuestos, el primero es un vicioso devoto de la belleza y el segundo un samaritano.

Dr. House (2004-2012). La realidad siempre, siempre, siempre supera a la ficción: bastantes primeros casos increíbles de "Dr. House" fueron descritos por Berton Roueché, escritor especializado en temas médicos, en las páginas de "The New Yorker" o, más en concreto, su libro "El médico detective". Este último título podría haberle ido bien a la serie. Hablamos de un procedimental de investigación protagonizado por un médico, el icónico Gregory House de Hugh Laurie, muy Sherlock Holmes, igual de inteligente, igual de cascarrabias, también con problemas de adicción, también músico aficionado; tenía en casa un órgano Hammond B3 con el que tocó, por ejemplo, "A whiter shade of pale" de Procol Harum en un episodio de la sexta temporada.

Anatomía de Grey. Sus adictivas tramas, sus atípicos casos y unos ricos personajes, todos encarnados por gente telegénica (Ellen Pompeo, Sandra Oh, Patrick Dempsey), convirtieron el drama médico de Shonda Rhimes en fenómeno global. La serie deslumbró, sobre todo, en unas primeras temporadas con diálogos deudores de la comedia de enredo más clásica e interesante selección musical con extra de delicias alternativas; The Delgados pusieron banda sonora a una escena de operación. Con la cuarta empezaron a llegar las líneas de guion más imposibles ("¡Yo soy Bambi!") o la saturación de canciones.

New Amsterdam (2018-2023). No hizo demasiado ruido en Prime Video ni Antena 3, pero tras su llegada a Netflix a mediados de febrero de 2021, se convirtió en pequeño fenómeno. Un poco como Ted Lasso, el doctor Max Goodwin (Ryan Eggold) se convirtió en "coach" vital de muchos durante la (relativa) recta final de la era covid. Nada más ser designado director médico en el hospital ficticio del título (trasunto del neoyorquino Bellevue), Goodwin empieza a dar lecciones de liderazgo y empatía y a promover un ideal soñado de sanidad. Todo ello mientras lidia con un matrimonio en horas bajas y un carcinoma de células escamosas. Huelga decirlo: con esta serie se llora.

"The good doctor" aporta diversidad narrativa al centrar la trama en un joven cirujano con autismo capaz de auténticos milagros en el quirófano.

España también aportó su granito de arena con títulos como "Hospital Central", "Centro Médico", "MIR" o "Citas Barcelona·".