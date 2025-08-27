Estos son los errores que debes dejar de cometer para evitar un infarto a temprana edad

El infarto de miocardio es la principal causa de muerte entre los hombres y las mujeres de todo el mundo. Se trata de la aparición brusca de un cuadro de sufrimiento isquémico a una parte del músculo del corazón producido por la obstrucción aguda y total de una de las arterias coronarias. Además, cada vez es más habitual conocer casos de jóvenes que mueren a causa de esta afección.

Según el Instituto Nacional de Estadística, el número de infartos en jóvenes ha ido creciendo de manera paulatina desde los años 80. Y aunque existe el dato esperanzador de que las muertes por esta causa se han reducido en un 70% en la franja de 35 a 49 años y un 50% entre los 50 y 54 años, no deja de ser algo por lo que nos debemos preocupar.

Es importante conocer formas de proteger y cuidar nuestro corazón, y no podremos hacerlo si, según el cardiólogo Aurelio Rojas, no corregimos estos errores: "No caminar 7.000 pasos al día, no acumulamos 11 minutos de actividad intensa y no hacemos fuerza 4 días a la semana".

A esto le llama la regla de 7-11-4, una forma para mantener el corazón en forma el mayor tiempo posible. Para poder hacer los 7.000 pasos al día, recomienda, por ejemplo, aparcar el coche lejos de tu casa o ve andando al trabajo (si es factible. En cuanto a los 11 minutos de actividad intensa, recomienda: "Aprovecha tu entorno para hacer pequeños esfuerzos a lo largo del día", como puede ser caminar rápido o subir a tu casa por las escaleras.

Los 4 días de fuerza a la semana pueden ser ejercicios como sentadillas, flexiones o planchas en casa. "No quiero que te conviertas en un culturista, sino que potencies el órgano que va a proteger tu salud y tu metabolismo, el músculo", asegura el cardiólogo.

"Lo más sorprendente, y lo mejor de todo, es que los estudios demuestran que aplicar la regla del siete once cuatro desde hoy mismo reduce drásticamente tu riesgo de infarto a la mitad, incluso si no cambias absolutamente nada más de tu estilo de vida", comenta Rojas. "No seguirla te puede llevar a la aparición de problemas tan graves como infarto, angina de pecho o insuficiencia cardíaca. Pero aplicarla es tan sencillo y tan útil que además obtendrás más energía en tu día a día". Además, asegura que te puede ayudar a descansar mejor ya conseguir disminuir esos tan peligrosos niveles elevados de cortisol crónico.

La situación de las mujeres

Existen diferencias en los motivos de consulta en el cardiólogo entre hombres y mujeres. En el seguimiento, las mujeres acuden más a urgencias, pero ingresan menos en cardiología. La mayor frecuencia de consultas en urgencias en las mujeres puede explicarse por una mayor conciencia de enfermedad o una mayor preocupación por los síntomas cardiovasculares.

La menor frecuencia de ingresos hospitalarios en las mujeres puede deberse a una menor preocupación por un padecimiento grave por parte de los médicos que atienden a estas pacientes, en base a los síntomas por los que consultan las mujeres.

Según los resultados de una investigación, existen sesgos en la atención a las mujeres que consultan por síntomas cardiovasculares. Lo que puede provocar que se minimice la importancia de estos o que se atribuyan a causas que nada tienen que ver con la salud cardiovascular, como por ejemplo la ansiedad. Y todo ello contribuye a un infradiagnóstico de la enfermedad cardiovascular en las mujeres.

Del estudio se ha podido extraer cuáles son las causas que llevan a hombres y mujeres a las consultas de los cardiólogos.

En el caso de las mujeres los motivos más habituales son:

Tener palpitaciones (19%). Esto se da más frecuentemente entre mujeres jóvenes, menores de 40 años.

(19%). Esto se da más frecuentemente entre mujeres jóvenes, menores de 40 años. Sufrir problemas para respirar (disnea) (18%). Este síntoma es más habitual en mujeres de edad avanzada.

Por el contrario, los hombres consultan al cardiólogo fundamentalmente por:

Registrar algún tipo de alteración en el electrocardiograma (23%)

(23%) Sufrir dolor torácico (19%).

Pero curiosamente, los porcentajes cambian cuando los investigadores analizan los datos del seguimiento posterior a esa primera consulta en cardiología.

Así, en lo relativo a las peticiones de pruebas complementarias solicitadas en la consulta de cardiología para determinar la presencia o no de una patología, los hombres que presentan dolor torácico se someten más habitualmente a una coronariografía que las mujeres.

Otra prueba complementaria es el ecocardiograma transtorácico en la unidad de imagen. Pues bien, este tipo de exámenes es más en los hombres, posiblemente por una mayor preocupación ante una cardiopatía subyacente en los varones.

Los hombres en el grupo de edad de más de 65 años mantienen seguimiento en consulta de cardiología más habitualmente que las mujeres (42% de varones frente al 37% de mujeres).