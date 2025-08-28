Si tu hijo tiene esta edad, ya no deberías bañarte más con él, según el pediatra Gustavo Rivara

¿Hasta que edad puede bañarse tu hijo o hija contigo? El pediatra Gustavo Rivara resuelve una de las preguntas más frecuentes en su consulta, poniendo los 4 años como edad límite. Aunque las asociaciones pediátricas tienen diferentes respuestas, todas coinciden, según dice el experto, en que se debe abandonar esta práctica cuando una de las dos partes, ya sean los padres o los niños, sientan "vergüenza, extrañeza o incomodidad".

"La desnudez tiene elementos netamente culturales, familiares e individuales. Los niños no tienen ese tabú relacionado con la desnudez, somos los adultos quienes lo impartimos, y claramente la desnudez, que no tiene por qué ser mal vista, tendrá una percepción asociada con nuestras costumbres y vergüenzas. Sin embargo, a cierta edad los niños ya necesitan autonomía y un espacio personal. Una de las partes sentirá pudor o vergüenza, o quizás simplemente la necesidad de bañarse solo. Este sentimiento de incomodidad en alguna de las partes generalmente ocurre alrededor de los 4 años", profundiza Rivera.

No hay que bañarlos todos los días

A través de un vídeo en sus redes sociales, el pediatra también aprovecha para resolver otra de las dudas más frecuentes de padres sobre el baño: ¿Hay que bañarlos todos los días? La respuesta es no. "No es necesario bañarse todos los días, a menos que los niños se hayan ensuciado al jugar y les sientas mal olor. Recuerda que la piel tiene una flora cutánea que no debemos arrasar constantemente con jabones. Igualmente tenemos una grasa en la piel que nos protege. Seamos más flexibles con el baño, 2-3 veces al la semana no está mal. Cada familia decidirá la frecuencia", expone.

Ellos solos

¿Y cuándo podrá bañarse mi hijo solo? Pues a partir de los 6 años. A esas edad es cuando más o menos los menores aprenden a hacerlo bien. Dejarlos solos antes no es aconsejable. Y aún con 6 años, "no olvides supervisarles", recuerda Gustavo Rivera, quien añade que el baño debe ser corto. "No son necesarios los baños largos", apunta. El pediatra termina con una última advertencia: "Mucho cuidado con el agua caliente. He visto niños con quemaduras por no regular bien la temperatura del agua".

En playas y piscinas

Aprovechando que es verano, hablamos de otro baño en menores: en playas y piscinas. Tristemente, año tras año se repite la misma historia y la cifra de niños que mueren ahogados es preocupante. De ahí la importancia de seguir estos consejos al pie de la letra: