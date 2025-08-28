Si tu hijo tiene esta edad, ya no deberías bañarte más con él, según el pediatra Gustavo Rivara
"No es necesario bañarlos todos los días; la piel tiene una flora cutánea que no debemos arrasarla constantemente con jabones", advierte el experto
¿Hasta que edad puede bañarse tu hijo o hija contigo? El pediatra Gustavo Rivara resuelve una de las preguntas más frecuentes en su consulta, poniendo los 4 años como edad límite. Aunque las asociaciones pediátricas tienen diferentes respuestas, todas coinciden, según dice el experto, en que se debe abandonar esta práctica cuando una de las dos partes, ya sean los padres o los niños, sientan "vergüenza, extrañeza o incomodidad".
"La desnudez tiene elementos netamente culturales, familiares e individuales. Los niños no tienen ese tabú relacionado con la desnudez, somos los adultos quienes lo impartimos, y claramente la desnudez, que no tiene por qué ser mal vista, tendrá una percepción asociada con nuestras costumbres y vergüenzas. Sin embargo, a cierta edad los niños ya necesitan autonomía y un espacio personal. Una de las partes sentirá pudor o vergüenza, o quizás simplemente la necesidad de bañarse solo. Este sentimiento de incomodidad en alguna de las partes generalmente ocurre alrededor de los 4 años", profundiza Rivera.
No hay que bañarlos todos los días
A través de un vídeo en sus redes sociales, el pediatra también aprovecha para resolver otra de las dudas más frecuentes de padres sobre el baño: ¿Hay que bañarlos todos los días? La respuesta es no. "No es necesario bañarse todos los días, a menos que los niños se hayan ensuciado al jugar y les sientas mal olor. Recuerda que la piel tiene una flora cutánea que no debemos arrasar constantemente con jabones. Igualmente tenemos una grasa en la piel que nos protege. Seamos más flexibles con el baño, 2-3 veces al la semana no está mal. Cada familia decidirá la frecuencia", expone.
Ellos solos
¿Y cuándo podrá bañarse mi hijo solo? Pues a partir de los 6 años. A esas edad es cuando más o menos los menores aprenden a hacerlo bien. Dejarlos solos antes no es aconsejable. Y aún con 6 años, "no olvides supervisarles", recuerda Gustavo Rivera, quien añade que el baño debe ser corto. "No son necesarios los baños largos", apunta. El pediatra termina con una última advertencia: "Mucho cuidado con el agua caliente. He visto niños con quemaduras por no regular bien la temperatura del agua".
En playas y piscinas
Aprovechando que es verano, hablamos de otro baño en menores: en playas y piscinas. Tristemente, año tras año se repite la misma historia y la cifra de niños que mueren ahogados es preocupante. De ahí la importancia de seguir estos consejos al pie de la letra:
- Con niños: Si nos centramos en los menores, la mejor prevención son la vigilancia, enseñarles a nadar y educarles para que respeten las normas de seguridad. Los ahogamientos se producen de forma rápida y silenciosa, la mayoría de las veces se había perdido de vista a la víctima durante menos de cinco minutos. Por lo tanto, hay que estar pendiente de los niños en todo momento. Da igual que estén en el agua o jugando cerca de ella.
- Bebés: Hay que tener especial cuidado porque pueden ahogarse en tan sólo unos centímetros de agua, así que no se les debe dejar solos en ningún momento, ni siquiera en una bañera o piscina hinchable.
- Lo mejor es que la piscina tenga socorrista.
- Hay que asegurar que lo más pequeños no pueden acceder libremente a la piscina.
- Es muy peligroso correr por el borde de la piscina o jugar a empujar a la gente. Podría resbalar y golpearse con el borde o lesionar a otros.
- Si no sabe nadar, o no sabe nadar bien, utilice un chaleco salvavidas para bañarse y llévelo siempre para practicar un deporte acuático.
- Los flotadores hinchables no son recomendables.
- En la playa hay que respetar las banderas. Nunca debemos bañarnos si está roja, y con amarilla debemos hacerlo extremando la precaución.
- No debes sobreestimar tu condición física durante el baño en el mar. Si te cansas o tienes dificultad para volver, nada de espaldas moviendo las piernas solamente hasta llegar cerca de la orilla.
