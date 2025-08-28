Esta es la razón por la que las mujeres deben dormir más horas que los hombres

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los adultos dormir entre 7 y 8 horas al día. Y es que, mientras dormimos, nuestro cuerpo realiza tareas vitales. Lo más obvio es que realizamos varias tareas de recuperación y mantenimiento que no son posibles durante la vigilia. Parte del sueño es clave para una correcta formación y desarrollo neurológico; además, mientras nos falte el descanso, varias capacidades cognitivas como la atención, la memoria o nuestra toma de decisiones se ven disminuidas.

Pero es que, aunque a veces parezca lo contrario, las mujeres necesitan dormir más horas que los hombres. Sin embargo, el cardiólogo Aurelio Rojas explica que un estudio de la Universidad de Duke "acaba de encontrar la explicación" a esta condición. "El estudio de la Universidad de Duke nos ha mostrado que cuando una mujer no duerme lo suficiente sufre más estrés más ansiedad y más depresión e incluso más irritabilidad que un hombre", añade, esto se debe a que "a lo largo del día la mayoría de las mujeres activan más áreas del cerebro y hacen más multitarea", explica el cardiólogo.

Es esto lo que hace que aumente la necesidad de recuperación durante el sueño. Además, "los cambios hormonales en la menstruación, el embarazo o la menopausia interrumpen el descanso, aumentando todavía más esa necesidad de dormir más o con más calidad", fundamente Rojas. Por eso además de priorizar las horas de sueño, "una de las estrategias más respaldadas por la ciencia es utilizar magnesio combinado con vitamina B6", aconseja el profesional. Asegura que existe un ensayo clínico publicado en Journal of Research Medical Science que mostró que esta combinación "mejora la calidad del sueño y reduce el insomnio sobre todo en mujeres con estrés importante o que sufren alteraciones hormonales", incidiendo en las épocas más complicada.

Una buena hifiene del sueño

Esta primera pirámide educativa agrupa en cuatro niveles los diferentes hábitos saludables para una mantener una buena higiene del sueño. Desde la base hasta la cima, se muestran distintos aspectos esenciales que deben cuidarse y cumplimentarse no solo en el momento de ir a la cama durante la noche, sino también a lo largo del día.

El primer nivel se centra en los ritmos circadianos y los horarios a seguir de acuerdo con los patrones propios del ciclo de sueño/vigilia. Mantener siempre un horario regular para levantarse de la cama y cenar pronto con la digestión ya hecha antes de dormir son algunos de los hábitos recogidos en este primer nivel.

El segundo nivel está centrado en distintas rutinas que ayudan a desconectar durante todo el día como, por ejemplo, controlar el nivel de exposición a luz solar y luz artificial y evitar líquidos antes de dormir, entre otras prácticas.

En el tercer nivel, se le da protagonismo al ambiente óptimo para el sueño, atendiendo a factores externos como la temperatura del dormitorio, que debe oscilar entre 17 °C y 21 °C, la intensidad de la luz o la abstención de ruido.

La cúspide de la pirámide representa el cuarto y último nivel, el momento de estar en la cama ya preparado para dormir, en el que es recomendable redactar lo que te preocupa antes de conciliar el sueño, realizar ejercicios de relajación, evitar tener discusiones familiares o laborales y no forzarte a estar en la cama si no puedes dormir.