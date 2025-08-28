Esta es la razón de peso por la que deberías empezar a comer alcachofas

Si aún no has empezado a comer alcachofas, no sé a qué estás esperando, ya que hay una razón de peso para empezar a comerlas.

Lo cuenta la tiktoker Boticaria García, quien explica que "en la alcachofa viven dos damas con nombres de princesas Disney: cinarina e inulina. La cinarina es como una fontanera; entra, abre las llaves de la bilis y asegura que todo fluya bien. Facilita la digestión de las grasas, ayuda al hígado a eliminar desechos y hasta hace que los riñones trabajen más seguido. Pero eso no es todo, esta princesa fontanera también lleva capa de superhéroe porque es antioxidante y antiinflamatoria. Defiende al hígado de enemigos como el alcohol o los restos de ciertos medicamentos comunes como el paracetamol".

¿Y qué pasa con la inulina? "Pues es una fibra prebiótica que es el alimento favorito de tu microbiota. La inulina tiene todo para poner feliz a tu eje cerebro-intestino".

Boticaria García, farmacéutica y divulgadora experta en nutrición, cuenta con una gran comunidad de seguidores que valoran sus consejos, tanto en redes sociales como en distintos espacios televisivos. En una reciente participación en el pódcast Cuerpos Serranos, abordó un tema que genera muchas dudas: la fiabilidad de la báscula.

Ese aparato común en muchos hogares, que a veces parece tener vida propia, no siempre es el mejor aliado. Tal y como explica la experta, "el gran problema de la báscula es que no diferencia entre la grasa y el músculo", lo que puede llevar a interpretaciones erróneas del peso corporal.

Herramientas

Por eso, Boticaria García sugiere recurrir a herramientas más precisas y útiles para conocer mejor la composición corporal, más allá del simple número que marca la báscula.