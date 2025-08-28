Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el sustituto definitivo del azúcar (que además tiene muchos beneficios)

Este es el sustituto definitivo del azúcar (que además tiene muchos beneficios)

¿Sabías que hay un sustituto definitivo del azúcar que además tiene muchos beneficios? Te lo cuenta la tiktoker Boticaria García, quien te da varias razones.

Y es que "a diferencia de los edulcorantes artificiales que, aunque son seguros, pueden alterar la microbiota, la canela tiene compuestos bioactivos como la cinamaldehído que, a pesar de su nombre, tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias".

Pero no solo eso, "a diferencia del azúcar, la canela da un sabor dulce sin aumentar los picos de glucosa en la sangre". Y te da una tercera razón, eso sí, señalando que todavía se necesita más investigación, y es que "la canela no solo no aumenta los picos de glucosa, sino que puede mejorar la sensibilidad a la insulina y ayudar a regular esos niveles de glucosa".

Si todavía no has incluido las alcachofas en tu dieta, quizás es momento de darles una oportunidad. Y no solo por su sabor, sino por todo lo que pueden hacer por tu salud.

Así lo explica Boticaria García, conocida divulgadora en redes sociales, quien revela que en esta hortaliza "viven dos grandes aliadas con nombres dignos de princesas Disney: la cinarina y la inulina".

La cinarina, según cuenta, actúa como una auténtica fontanera del cuerpo: estimula la producción de bilis, mejora la digestión de las grasas, favorece la eliminación de toxinas por el hígado y activa los riñones para que trabajen con más eficacia. Pero eso no es todo: también posee propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, protegiendo al hígado frente a amenazas como el consumo de alcohol o algunos medicamentos habituales, como el paracetamol.

¿Y la inulina? Pues esta fibra prebiótica es el manjar favorito de tu microbiota intestinal. Nutre las bacterias buenas del intestino y, al hacerlo, beneficia la salud digestiva y emocional, gracias a la conexión entre el intestino y el cerebro.

Sabrosas

Y es que las alcachofas no solo son sabrosas, sino que también cuidan de ti desde dentro. ¿A qué esperas para incorporarlas a tu plato?

