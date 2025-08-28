Con esta técnica te dormirás en solo dos minutos y tiene base científica: así lo explica la psicóloga sanitaria Andrea Vicente

Adiós a dar vueltas y más vueltas en la cama para dormirse por las noches. Con esta técnica, que muy pocos conocen, lograrás cerrar los ojos y descansar en tan solo dos minutos. Y lo mejor de todo es que "tiene base científica", como asegura la psicóloga sanitaria Andrea Vicente.

A través de un vídeo en sus redes sociales, esta experta explica que la clave está en los ojos. "En lugar de pensar 'no duermo, no duermo', haz esto: cierra los ojos. Vamos a mover los ojos de izquierda a derecha, repite ese movimiento diez veces. Luego, de arriba hacia abajo, otras diez veces. Finalmente, dibuja círculos hacia la derecha, de tres a cinco, y después hacia la izquierda, también de tres a cinco", detalla.

Activación del sistema nervioso parasimpático

¿Qué hay detrás de estos movimientos? "Estos movimientos activan el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de bajar nuestra ansiedad y preparar el cuerpo para descansar. El mismo principio se usa en el método MDR, donde los movimientos ayudan a integrar información y reducir la carga emocional. Te puedo asegurar que la mente entra en un estado de calma muy rápido", apunta Andrea Vicente, quien anima a ponerlo en práctica porque "de verdad funciona".

Reglas básicas para dormir mejor

Hablando de sueño, Andrea Vicente aprovecha para compartir unas reglas básicas que utiliza en su consulta. Sus consejos para dormir antes y mejor son los siguientes:

Mantén horarios regulares (acostarte y levantarte a la misma hora todos los días).

(acostarte y levantarte a la misma hora todos los días). Evita pantallas al menos 1 hora antes de dormir (la luz azul interfiere con la melatonina).

(la luz azul interfiere con la melatonina). Diseña una rutina relajante previa al sueño (lectura, música suave, respiración, ducha templada).

previa al sueño (lectura, música suave, respiración, ducha templada). Reserva la cama solo para dormir y descansar (no para trabajar ni revisar el móvil).

(no para trabajar ni revisar el móvil). Cuida el entorno de la habitación (fresca, oscura y silenciosa).

(fresca, oscura y silenciosa). Reduce cafeína y alcohol por la tarde-noche.

por la tarde-noche. Haz ejercicio físico regular , pero evita la actividad intensa justo antes de acostarte.

, pero evita la actividad intensa justo antes de acostarte. Y si no concilias el sueño en 20 minutos, levántate, haz algo tranquilo y vuelve cuando aparezca la somnolencia.

"Dormir no es un lujo, es una necesidad vital para la salud física y mental. Este tipo de recursos, combinados con una buena higiene del sueño, pueden marcar un antes y un después en tu descanso", afirma.

Uno de cada dos españoles tiene insomnio

El sueño es uno de los pilares fundamentales de la salud y el bienestar, junto con la alimentación equilibrada y la actividad física, al que le dedicamos, nada más y nada menos que, un tercio de nuestra vida.

Dormir bien no solo permite al cuerpo recuperarse, sino que también influye en prácticamente todas las funciones biológicas y cognitivas. Por ello, mantener una buena higiene del sueño es una consecuencia directa de la sucesión de un conjunto de hábitos saludables relacionados con el entorno en el que nos desarrollamos y los horarios que mantenemos en nuestra rutina diaria.

En datos epidemiológicos publicados en España sobre insomnio crónico en mayores de 18 años, que es la expresión más grave de la enfermedad, en los últimos 20 años se ha duplicado la presencia de esta patología, lo que se traduce en que el 43% de los ciudadanos, es decir, casi 1 de cada 2 españoles, tiene síntomas de insomnio. Además, según datos del Ministerio de Sanidad, España figura entre los países con mayor consumo de hipnosedantes en Europa.