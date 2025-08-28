Vinagre de manzana y de vino, ¿cuál es más beneficioso de los dos para la salud?

Seguro que has visto más de un vídeo en el que recomiendan tomar vinagre por las mañanas. Normalmente, tenemos dos opciones, el vinagre de manzana y el de vino, pero ¿cuál es más beneficioso para la salud?

Pues de la duda nos saca la tiktoker Boticaria García quien explica que en la cocina, "la sidra de manzana conserva los compuestos aromáticos de su fruta original. La manzana tiene un sabor más suave y un aroma afrutado, mientras que el vino blanco, hecho de uvas, tiene un sabor más neutro y ácido. Por eso, el vino blanco es muy versátil para realzar sabores sin añadir notas frutales, mientras que la sidra de manzana tiene más personalidad y puede ser ideal para platillos específicos".

Así, cuenta que "el vinagre de sidra de manzana es perfecto para darle vida a las hojas verdes. En cuanto a la salud, primero hay que saber que los efectos potenciales, como antimicrobiano, regulador de lípidos o de picos de glucosa, son modestos. Además, esto se debe principalmente al ácido que ambos contienen en proporciones similares, entre cinco y seis por ciento. Así que, en cuanto a estos beneficios, no hay mucha diferencia. Mi consejo: ten ambos en tu despensa y elige según la receta, no tanto por salud".

Puede que hasta ahora hayas estado desaprovechando muchos de los beneficios del kiwi sin darte cuenta. Según explica la divulgadora sanitaria Boticaria García en su canal de TikTok, la forma más completa de consumir esta fruta es comiéndola con piel.

Así es: dejar la cáscara no solo es posible, sino que es recomendable. Tal como detalla, comer kiwi sin pelar aporta hasta un 50 % más de fibra, un 32 % más de folatos y un 10 % más de vitamina E en comparación con consumir únicamente la pulpa. Pero hay más: la piel triplica la actividad antioxidante del kiwi respecto a si solo se come el interior.

Eso sí, es fundamental lavarlo bien antes de consumirlo con piel. Lo ideal es frotarlo bajo el grifo con un cepillo suave para verduras o un paño limpio, eliminando los pelillos de la superficie.

Truco

¿Un truco extra? Puedes cortar los extremos, que suelen ser más duros. Pero si eso no te molesta (y tienes buenos dientes), puedes comértelo entero sin problema.