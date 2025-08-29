¿Caducan los yogures? Esto es lo que debes saber al respecto
Se trata de uno de los productos más consumidos
El yogur es uno de los productos más consumidos, que no suele faltar en ninguna nevera pero, ¿sabes cuándo caducan?
Pues te lo cuenta la tiktoker Boticaria García, quien señala que los yogures "no caducan desde 2014, hace diez años, lo que sí pueden llevar escrito es 'fecha de consumo preferente'".
¿Y eso qué significa? "Pues quiere decir que si no hay señales evidentes y se han conservado bien, los yogures, al igual que otros alimentos con esa etiqueta, se pueden consumir después de la fecha indicada". Eso sí, no para siempre, "podría ser varias semanas, pero depende del tipo de yogur, un yogur natural no es lo mismo que uno con trozos de fruta, si se ha respetado la cadena de frío, si lo has llevado listo a casa o si lo dejaste mucho tiempo en el maletero".
Así que "que esté pasado de fecha no significa que no pierda sabor, aroma o cualidades nutricionales. Lo mejor es comerlos dentro de la fecha de consumo para disfrutar todas sus propiedades".
Puede que no lo sepas, pero hay motivos muy sólidos para incorporar las alcachofas a tu alimentación. La divulgadora Boticaria García lo explica de forma muy gráfica en uno de sus vídeos de TikTok, destacando dos compuestos clave que hacen de esta hortaliza una aliada para tu salud: la cinarina y la inulina.
Según ella, la cinarina actúa como una auténtica "fontanera" del organismo: abre el paso de la bilis, favorece la digestión de las grasas, ayuda al hígado a eliminar residuos y estimula la función renal. Pero además, tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios, lo que la convierte en una protectora natural del hígado frente a agresiones como el alcohol o medicamentos comunes, como el paracetamol.
Por otro lado, la inulina es una fibra prebiótica que sirve de alimento a tu microbiota intestinal. Esto tiene un impacto positivo en la salud digestiva y también en el equilibrio del eje intestino-cerebro, mejorando tanto la salud física como el bienestar emocional.
Herramienta
En resumen: las alcachofas no solo son sabrosas, también son una potente herramienta para cuidar tu organismo desde dentro. ¿A qué esperas para incluirlas en tu dieta?
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Acuerdo entre el Real Oviedo y la Real Sociedad: Javi López llega cedido para el lateral zurdo
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- Un guardia civil fuera de servicio evita un incendio forestal en Llanes e identifica al autor, un vecino del concejo de 55 años
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
- Reunión urgente de los empresarios de Cabrales ante la alarma y las cancelaciones turísticas generadas por los incendios
- Más de dos horas de atasco en la autopista 'Y' por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)