¿Caducan los yogures? Esto es lo que debes saber al respecto

El yogur es uno de los productos más consumidos, que no suele faltar en ninguna nevera pero, ¿sabes cuándo caducan?

Pues te lo cuenta la tiktoker Boticaria García, quien señala que los yogures "no caducan desde 2014, hace diez años, lo que sí pueden llevar escrito es 'fecha de consumo preferente'".

¿Y eso qué significa? "Pues quiere decir que si no hay señales evidentes y se han conservado bien, los yogures, al igual que otros alimentos con esa etiqueta, se pueden consumir después de la fecha indicada". Eso sí, no para siempre, "podría ser varias semanas, pero depende del tipo de yogur, un yogur natural no es lo mismo que uno con trozos de fruta, si se ha respetado la cadena de frío, si lo has llevado listo a casa o si lo dejaste mucho tiempo en el maletero".

Así que "que esté pasado de fecha no significa que no pierda sabor, aroma o cualidades nutricionales. Lo mejor es comerlos dentro de la fecha de consumo para disfrutar todas sus propiedades".

Puede que no lo sepas, pero hay motivos muy sólidos para incorporar las alcachofas a tu alimentación. La divulgadora Boticaria García lo explica de forma muy gráfica en uno de sus vídeos de TikTok, destacando dos compuestos clave que hacen de esta hortaliza una aliada para tu salud: la cinarina y la inulina.

Según ella, la cinarina actúa como una auténtica "fontanera" del organismo: abre el paso de la bilis, favorece la digestión de las grasas, ayuda al hígado a eliminar residuos y estimula la función renal. Pero además, tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios, lo que la convierte en una protectora natural del hígado frente a agresiones como el alcohol o medicamentos comunes, como el paracetamol.

Por otro lado, la inulina es una fibra prebiótica que sirve de alimento a tu microbiota intestinal. Esto tiene un impacto positivo en la salud digestiva y también en el equilibrio del eje intestino-cerebro, mejorando tanto la salud física como el bienestar emocional.

Herramienta

En resumen: las alcachofas no solo son sabrosas, también son una potente herramienta para cuidar tu organismo desde dentro. ¿A qué esperas para incluirlas en tu dieta?