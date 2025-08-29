Lo estás haciendo mal: tu hijo no debería ver dibujos animados (ni pantallas) hasta los seis años

Tu hijo no debería ver dibujos animados (ni pantallas) hasta los seis años. Así lo establece la Asociación Española de Pediatría en su última actualización y así lo advierte la pediatra Mar López a través de su último vídeo en redes sociales. Pero ni aún teniendo seis años todo vale. Hay que elegir los dibujos más apropiados y, lo más importante, regular el tiempo de exposición. "Mejor pantallas en familia, dibujos educativos, interactivos (de preguntas y respuestas) y lentos y durante poco tiempo", resume la experta.

El dibujo animado adecuado para mi hijo

¿Cómo sabemos si un dibujo es adecuado para la edad de mi pequeño? Mar López asegura que existen páginas que califican los dibujos "con sentido común: si son apropiados, el tipo de lenguaje que usan, cuántas estrellas les dan y desde qué edad son recomendados". Es el caso de Common sense media. Así, por ejemplo, sería mejor Ms. Rachel que la película de Cars y Daniel Tiger a Peppa Pig, y Bing a Paw Patrol.

Los adultos deben dar ejemplo

Segunda regla básica, según Mar López: es fundamental que los padres den ejemplo. "No se trata de dejar la pantalla encendida sin control", advierte. Ni tampoco que los padres estén enganchados al móvil mientras su hijo está delante de la pantalla. "Podemos crear un plan digital en familia, donde decidamos cómo y cuándo usamos las pantallas en casa, tanto los niños como los adultos", propone. "En ese plan definimos los horarios, qué días puede ver dibujos el niño y cuánto tiempo. Puedes dividirlo en capítulos, por ejemplo, dos capítulos y al terminar comentamos juntos qué pasó, qué les gustó y qué no", abunda.

Otras formas de controlar el tiempo frente a la pantalla, comenta Mar López, son usar alarmas. "Poner un cartel con las normas de la casa y hacer que el niño participe en establecerlas", aconseja. "También puedes asignar estrellas o puntos que representen los días o el tiempo que puede ver televisión. Cuando se acaban las estrellas, no hay más televisión", agrega.

Dos hermanas viendo un vídeo en una tableta / Freepik

Los riesgos de ver dibujos antes de tiempo

Las clínicas de psicología y neuropediatría están observando un número creciente de niños y niñas con un alto y alarmante nivel de frustración y una escasa capacidad de atención. Uno de los grandes factores que propician este comportamiento es el uso de las pantallas en edades tempranas y, más concretamente, el visionado de dibujos animados con contenidos que sobrestimulan: excesivamente coloridos y frenéticos.

"Es un perfil que abunda cada vez más: vemos a niños que son incapaces de esperar y de mantenerse centrados en lo que toca en ese momento", analiza la psicóloga infantil María Quintas, de la clínica TeaR, con presencia en Vigo, Ourense y Pontevedra. "Actualmente, los dibujos animados sobrestimulan, sobre todo por su ritmo, pues pasan muchas cosas en poco tiempo, es como escuchar un audio a velocidad x2", manifiesta.

La Patrulla Canina, Cocomelón, Bob Esponja...

Analiza durante unos minutos Cocomelón o La Patrulla Canina, dos de los dibujos animados preferidos por los niños. "Puede que te parezca normal y hasta educativo", empieza diciendo la especialista en neuropsicología Elvira Perejón a través de su cuenta de Instagram. Pero no, "pueden afectar (negativamente) al cerebro de tus hijos". "Los cambios rápidos de escena, los colores brillantes, los sonidos intensos y el ritmo acelerado pueden sobreestimular el sistema nervioso infantil y llevar a una sobrecarga sensorial", advierte la maestra y neuroeducadora andaluza, que dirige la empresa de Educación Incondicional.

Un niño con su madre delante del ordenador / Freepik

"Viviendo en la era de la inmediatez", explica la experta, los dibujos animados también se han adaptado a los nuevos tiempos y ahora son más rápidos que los del pasado. Pone como ejemplo a Cocomelón, que tiene 35 cambios de plano por minuto, y a La Patrulla Canina, con unos 25 "y sigue siendo rápido". Más ejemplos: Bob Esponja tiene aproximadamente 35 cambios de plano por minuto "aparte de no ser nada adecuado para el público infantil" y Percherón Remix de La Granja de Zenón alcanza los 39.