Mucho ojo con los huevos que compras en el supermercado: aprende a elegir los mejores leyendo el DNI de su cáscara

Mucho ojo con los huevos que compras en el supermercado. No todos son de la misma calidad. El secreto para identificarlos está en su DNI, ese código con números y letras que aparece grabado en la cáscara. Un ejemplo: 0ES470325C. ¿Qué significa? A continuación te lo contamos.

En la UE, los huevos cuentan con un código en la cáscara que indica el modo en el que se produjeron y cómo. Así, el DNI de los huevos empieza con un número que identifica la forma de cría y ese es el dato más importante de todo a la hora de comprar. Así, el 0 significa una producción ecológica. Es decir, son huevos puestos por gallinas que viven en libertad, con luz natural, que reciben una alimentación ecológica y que conviven en espacios amplios.

Al aire libre

Por contra, si el código empieza por 1 se refiere a una producción campera. Esto es que las gallinas tienen acceso al exterior por tiempo limitado y reciben una limentación de calidad, pero no necesariamente ecológica. También tienen un espacio más reducido para moverse.

Gallinas enjauladas

Si el DNI del huevo comienza por 2 se trata de una producción en suelo. Las gallinas son sueltas en una nave cerrada, sin acceso al aire libre ni a la luz natural. Y si es un 3 el primer número hablamos de una producción en jaula. Son huevos que proceden de gallinas que están enjauladas, con espacio muy limitado para moverse y sin acceso al exterior.

Estantes con cajas de huevos en un supermercado de Barcelona. / Jordi Otix

Más datos

A continuación a estos números, aparecen unas letras correspondientes al Estado miembro de la Unión Europea de donde procede el huevo. A España le corresponden las letras ES. Los cinco dígitos siguientes señalan la provincia y el municipio donde se ha producido. Y los últimos tres números identifican la explotación avícola en la que ha sido puesto el huevo.

España produce 380.000 toneladas anuales de huevos, lo que le convierte en el segundo productor europeo, tras Francia. Las exportaciones españolas sobrepasan las 173.000 toneladas al año.