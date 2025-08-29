Olla exprés y verduras, ¿amigos o enemigos?

Seguramente has escuchado alguna vez que si cueces verduras en la olla exprés haces que pierdan sus nutrientes pero, ¿es verdad? ¿son amigos o enemigos?

Pues la respuesta la tiene la ciencia y lo explica la tiktoker Boticaria García, asegurando que "eso es un mito. De hecho, con la olla exprés los nutrientes se conservan mejor, principalmente por dos razones".

Y es que "el tiempo de cocción se reduce hasta en un 70% comparado con hervir o cocinar a fuego lento. Mientras menos tiempo esté la comida expuesta al calor, menos se degradan nutrientes sensibles como las vitaminas C y B, y los polifenoles".

Otra de las razones es que "se usa menos agua para cocinar. Como muchas vitaminas y minerales se disuelven en el agua, al usar menos agua se reduce la pérdida de nutrientes que se van con el líquido. Además, al estar la olla cerrada, hay menos evaporación y más nutrientes se mantienen en la comida".

Si todavía no has incluido las alcachofas en tu dieta, quizás ha llegado el momento. Y no solo porque están deliciosas, sino porque tienen beneficios para la salud que van mucho más allá del sabor.

La divulgadora Boticaria García lo explica con su habitual estilo en TikTok: en esta verdura habitan dos compuestos con nombres de cuento —cinarina e inulina— que hacen maravillas en tu cuerpo.

La cinarina, por ejemplo, actúa como una auténtica fontanera natural: estimula el flujo de bilis, facilita la digestión de las grasas y ayuda al hígado a eliminar toxinas. Incluso mejora la función renal. Y no solo eso: también tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, lo que la convierte en una gran defensora del hígado frente a agresores como el alcohol o medicamentos comunes, como el paracetamol.

Por su parte, la inulina es una fibra prebiótica que sirve de alimento a la microbiota intestinal, favoreciendo el equilibrio del eje intestino-cerebro, clave para el bienestar general.

Saludable

Así que ya lo sabes: comer alcachofas no solo es saludable, es casi un acto de autocuidado. ¿Te animas?