Ni pinzas ni bastoncillos: así debes actuar rápidamente (con el llamado "beso de mamá") si tu hijo se mete en la nariz un pequeño objeto

¿Sabrías que hacer si tu hijo se ha metido por accidente un pequeño objeto en la nariz? Una pila de botón, un imán, la pieza de un juguete... Mar López, pediatra, explica primero lo que nunca deberías hacer: tratar de sacarlo con pinzas, usando bastoncillos o echándole agua. "Esto puede empujar el objeto más adentro o incluso bloquear las vías respiratorias, lo que es muy peligroso", alerta. Más aún cuando se trata de un imán o una pila de botón, que "pueden causar daños graves en la mucosa y deben retirarse rápido".

Pasos a seguir

¿Qué hacemos entonces en un momento de pánico como este? Lo primero, mantener la calma. Y lo segundo, consultar a un profesional. Pero si no pudieras ir al médico y el niño ya es mayor (no es un bebé), hay algunas técnicas que podrías aplicar, siempre con mucho cuidado. Una de ellas es tapar al niño la fosa nasal que está libre y pedirle que sople por la otra. Pero, cuidado, "si el objeto es muy pequeño, no hagas esto porque podría inhalarlo más adentro", comenta Mar López.

El "besos de mamá"

Si el niño es más pequeño, puedes hacer el llamado "beso de mamá". Consiste, según explica la pediatra, en tapar su boca con la tuya, cubrirle la fosa nasal sin el objeto y soplar primero suave y luego más fuerte. "Así suele salir el objeto por la otra nariz", señala. Mar López asegura que en consulta ha visto de todo: desde juguetes y cánicas que se han colado en la nariz hasta semillas "que han llegado a crecer" dentro de las fosas nasales.

Una madre con su bebé detrás en la cuna / Freepik

Golpes en la cabeza

¿Tú bebé se cayó de la cama o jugando se dio un golpe fuerte en la cabeza? Ese es otro momento de pánico que viven los padres. Antes de salir corriendo al hospital, el pediatra Manuel Soriano pide mantener la calma y revisar los signos de alarma. No siempre es necesario acudir a urgencias.

Así, si tu hijo lloró al instante, minutos después se calmó y sigue activo, jugando con normalidad, entonces no hay por qué alarmarse en un principio. Tú y tú pequeño os podéis quedar en casa. "Respira, puede no ser grave. Pero sí hay que observarlo durante las siguientes horas", puntualiza.

Por el contrario, sí debes correr a urgencias si presenta los siguientes síntomas:

Pierde el conocimiento

Convulsiona

Vomita más de dos veces

Está somnoliento o muy irritable

Sangra de nariz u oídos

Le sale líquido transparente por nariz u oído

Tiene moretón detrás de la oreja o alrededor de los ojos

Notas una asimetría en pupilas

Todo esto pueden ser señales de que sufre "un trauma de cráneo severo", según advierte el pediatra.