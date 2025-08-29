No te saltes el desayuno: el aviso de un experto sobre las consecuencias para tu salud digestiva
Saltarse el desayuno no es un simple descuido
Saltarse el desayuno puede parecer inofensivo, pero los especialistas advierten que este hábito está detrás de problemas digestivos como hinchazón, dolor estomacal y pesadez.
El doctor Enrique Rey, docente y vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, ha explicado que omitir comidas como el desayuno o el almuerzo favorece la aparición de la llamada dispepsia funcional. Esta se manifiesta con molestias como acidez, dolor en la parte superior del estómago, sensación de plenitud y hasta infecciones más frecuentes por Helicobacter pylori.
El experto señala que, al no recibir alimento en las horas habituales, el estómago produce ácido gástrico sin neutralizar, lo que irrita la mucosa y dispara los síntomas. Además, desviarse de los horarios de comida habituales puede duplicar el riesgo de gastritis.
Ciertos alimentos también empeoran la situación: las grasas ralentizan la digestión, los picantes aumentan la sensibilidad del estómago y las bebidas carbonatadas generan más gas y presión abdominal. Todo ello impacta en la calidad de vida, ya que los pacientes sufren molestias constantes que afectan su descanso, concentración y vida social.
En España, la dispepsia funcional es más común en jóvenes de entre 18 y 39 años, debido a factores como el estrés, los hábitos alimentarios irregulares y el consumo frecuente de alcohol, cafeína o tabaco.
Para prevenir estas molestias, el doctor recomienda mantener horarios fijos de comida, seguir una dieta mediterránea con frutas, verduras, arroz y aceite de oliva, y evitar el exceso de grasas, alcohol y azúcares. Como complemento, apunta que los aceites esenciales de menta y alcaravea han demostrado eficacia natural para aliviar el malestar digestivo.
