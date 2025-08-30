Mucho se habla sobre la obesidad pero no todo es cierto. Por eso aquí tienes cuatro bulos sobre la obesidad que deberías dejar de creer ya.

Lo cuentan desde el canal de Tik Tok Farmacéuticos, donde señalan que uno de ellos es que la obesidad es "solo por comer mucho y no moverse. Falso, la obesidad también tiene causas genéticas, hormonales y sociales. No es una cuestión solo de voluntad".

Otro bulo es sobre los que creen que los tratamientos lo solucionan todo. "Funcionan, pero no hacen magia. Deben combinarse con hábitos saludables y siempre con supervisión sanitaria", destacan.

Otros creen que la obesidad no es una enfermedad, es estética. "Error, la obesidad es una enfermedad crónica y puede causar diabetes, problemas cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer".

Por último, los que creen que no influye la genética. "Sí que influye. Entre el 50 y el 80% de los casos tienen base hereditaria".

"Romper mitos es el primer paso para combatir el estigma. Consulta siempre con tu farmacéutico de confianza", señalan.

Es probable que hayas oído hablar de esto en tu farmacia, entre amigos o incluso en TikTok: desde que el ibuprofeno de 600 mg solo se dispensa con receta, muchas personas han optado por tomar “matemáticas caseras” y combinar un comprimido de 400 mg con medio comprimido adicional para llegar a la dosis de 600 mg. Pero, ¿realmente funciona? La respuesta es clara: no es lo mismo.

No todo es cuestión de matemáticas

A primera vista, parece un cálculo lógico: 400 + 200 = 600. Pero las pastillas no son como calculadoras. El ibuprofeno, el principio activo, no siempre se distribuye de manera uniforme dentro de cada comprimido. Esto quiere decir que, al partir la pastilla, podrías estar tomando 250 mg en un trozo y 150 mg en otro. ¿El resultado? Ese "uno y medio" de 400 mg podría terminar siendo, en realidad, 650 o 550 mg.

El recubrimiento, un aspecto a tener en cuenta

Además, muchas tabletas de ibuprofeno cuentan con un recubrimiento especial diseñado para proteger el estómago. Al partirlas, alteras esa capa protectora, lo que podría causar molestias digestivas o irritaciones. En otras palabras, lo que parecía una solución sencilla podría terminar siendo contraproducente.

¿Qué dicen los estudios?

Antes de que se restringiera la venta del ibuprofeno de 600 mg, se realizaron estudios comparativos y la conclusión fue interesante: el ibuprofeno de 400 mg tiene casi el mismo efecto analgésico que el de 600 mg, pero con muchos menos efectos secundarios. En resumen, alivia el dolor igual de bien, pero es más suave para tu organismo.

El efecto placebo: una trampa mental

Y hay otro factor a considerar: a veces creemos que, como 400 mg suena a una dosis menor, el alivio será menos efectivo o tomará más tiempo. Sin embargo, lo cierto es que esta diferencia la sentimos más en nuestra mente que en nuestro cuerpo.