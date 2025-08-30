Una cucharada de miel con sal antes de entrenar, ¿mito o beneficio?

Seguro que habrás visto más de un vídeo de influencers fitness que recomiendan tomar una cucharada de miel con sal antes de entrenar porque tiene muchos beneficios. Pero, ¿es un mito o realmente tiene beneficio?

Pues la tiktoker Boticaria García ha decidido hacer un vídeo al respecto señalando que estos influencers aseguran que si tomas una cucharada de miel con un poco de sal marina hará que tengas menos estrés y mejor estado de ánimo porque regula el

cortisol y calma el sistema nervioso.

También aseguran que tendrás más energía y menos fatiga porque recompone los electrolitos y mantiene estables los niveles de azúcar en sangre; asimismo, tendrás un sueño profundo y reparador porque promueve la producción de melatonina y evita despertares nocturnos.

El último de los beneficios, según los influencers fitness es que tendrás azúcar en sangre estable porque evita picos y caídas de energía, manteniendo un estado de ánimo más equilibrado.

Pero, ¿es esto verdad? Boticaria García asegura que tomar una cucharada de miel con sal marina "No te hará daño, pero estarás perdiendo el tiempo. Sin un plan 360 grados de alimentación, ejercicio y descanso sostenido en el tiempo es imposible obtener buenos resultados".

Puede que estés perdiéndote gran parte de los beneficios del kiwi sin darte cuenta. Según explica la divulgadora científica Boticaria García en su canal de TikTok, hay una forma mucho más saludable de consumir esta fruta: comiéndola con piel.

Tal como señala, ingerir el kiwi sin pelar puede marcar una gran diferencia nutricional. “El kiwi con piel aporta hasta un 50 % más de fibra, un 32 % más de folatos y un 10 % más de vitamina E que si lo tomamos pelado”, asegura.

Pero los beneficios no se quedan ahí. Boticaria añade que la cáscara del kiwi contiene tres veces más capacidad antioxidante que solo la pulpa. Eso sí, antes de lanzarte a darle un bocado, recuerda un paso clave: lavarlo bien. Recomienda hacerlo bajo el grifo, frotando con un cepillo suave para verduras o con un paño limpio, con el fin de eliminar los pelillos de la piel.

Extremos

Y si te incomodan los extremos más duros, puedes recortarlos. Aunque si no te molesta la textura y tienes una buena dentadura, adelante: el kiwi entero puede convertirse en tu nueva forma favorita de aprovechar esta fruta al máximo.