Dormir poco te puede hacer engordar (y no solo por cansancio)

Hay un secreto de belleza y salud que las celebrities se saben de memoria: dormir bien. Y no, no es solo para evitar las ojeras o tener mejor cara por la mañana. La ciencia lo confirma: dormir mal engorda.

Si alguna vez has sentido que, tras una mala noche, al día siguiente no puedes parar de picar dulces o comida rápida, no es casualidad. Tu metabolismo se desajusta cuando no duermes lo suficiente, y el resultado puede reflejarse en la báscula.

El cóctel hormonal que juega en tu contra

Cuando dormimos poco, nuestro cuerpo se vuelve menos sensible a la insulina, lo que hace que la glucosa circule más tiempo en sangre y, a la larga, aumente el riesgo de diabetes tipo 2.

Además, el cortisol —la famosa hormona del estrés— se dispara. Y ya sabemos lo que eso significa: más grasa acumulada, sobre todo en el abdomen. Como si fuera poco, el cansancio reduce nuestras ganas de movernos, bajando el gasto calórico del día.

Pero lo más peligroso está en el desequilibrio de las hormonas del hambre. La falta de sueño aumenta la grelina (que te dice “tengo hambre”) y baja la leptina (la que te hace sentir saciado). Resultado: comemos más, especialmente alimentos calóricos y azucarados.

Cómo recuperar el control (y tu silueta)

La buena noticia es que dormir bien no solo mejora el humor, también ayuda a mantener el peso a raya. Los expertos recomiendan:

Dormir unas 8 horas seguidas cada noche.

cada noche. Comer proteínas para aumentar la saciedad.

Evitar largas horas sin comer que disparen la glucosa.

sin comer que disparen la glucosa. Practicar ejercicio de manera regular.

Controlar el estrés, gran aliado del cortisol.

El ritual del sueño perfecto

Para que el descanso sea reparador, hay pequeños gestos que lo cambian todo:

Mantener horarios r egulares para acostarse y levantarse.

Exponerse a la luz natural por la mañana (estimula la melatonina nocturna).

Cenar pronto y ligero, con alimentos ricos en triptófano como plátano, huevo o pollo.

Dormitorio en oscuridad total, silencio y temperatura agradable.

Apagar pantallas al menos una hora antes de dormir (o usar gafas de luz azul si no queda otra).

Y, si aun así el sueño se resiste, los suplementos de melatonina, magnesio o triptófano pueden ser un buen apoyo.