Soy farmacéutico y esto es lo que tienes que tomar para la resaca

Tras una noche de excesos, te despiertas con una resaca enorme. ¿Y ahora qué puedes hacer? Pues un farmacéutico te explica lo que tienes que tomar porque hay muchos remedios, pero no todos son válidos.

Lo hacen desde el canal de Tik Tok Farmacéuticos, donde cuentan que "ni ibuprofeno ni paracetamol deben tomarse en caso de resaca. Lo más importante es que rehidrates tu cuerpo, porque el alcohol lo deshidrata".

Y es que la principal recomendación es "beber agua o soluciones de rehidratación oral que también aportan sales minerales. Descansar, evitar comidas muy grasosas y no tomar café son otros consejos útiles".

Por último, hacen una recomendación: "El alcohol debe consumirse con moderación y si eres menor de edad, ni una gota".

¿Sabías que existe una fruta que los farmacéuticos prefieren evitar por su capacidad de hacer que algunos medicamentos sean peligrosos?

Así es, y lo explica el canal de TikTok Infarmarte, que advierte sobre el pomelo o toronja, una fruta que puede interactuar con varios medicamentos y aumentar peligrosamente sus efectos secundarios.

¿Por qué sucede esto?

El pomelo contiene furanocumarinas, sustancias que bloquean una enzima llamada CYP3A4, la cual es clave para metabolizar muchos fármacos. Cuando esta enzima se ve inhibida por el jugo de pomelo, la concentración del medicamento en el cuerpo puede incrementarse, lo que provoca una intensificación de sus efectos secundarios.

En algunos casos, esta interacción puede hacer que el medicamento se vuelva tóxico.

Ejemplos de riesgos

La farmacéutica señala varios fármacos que pueden verse afectados. Por ejemplo:

Antihipertensivos como el verapamilo, que al combinarse con pomelo, puede generar taquicardia e hipotensión.

Ansiolíticos como el diazepam, que puede causar mareos y una sedación excesiva.

como el diazepam, que puede causar mareos y una sedación excesiva. Medicamentos para el colesterol como la atorvastatina, que puede provocar cefaleas, toxicidad hepática o rabdomiolisis.

Inmunosupresores como la ciclosporina, cuyos efectos se intensifican, causando toxicidad hepática y renal.

En resumen, el pomelo puede alterar la forma en que los medicamentos funcionan en el cuerpo, lo que podría tener consecuencias graves.