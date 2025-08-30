Hay dos alimentos que comes a diario y que son precursores del cáncer: así lo alerta el dietista Rubén Bravo

Hay dos alimentos que comes a diario y que son "precursores directos del cáncer". Así lo alerta el dietista Rubén Bravo Arribas, experto también en psicología positiva. Y esa puede ser una de las causas de que los casos de tumores hayan aumentado en los últimos años "un 80%, sobre todo en personas de menos de 55 años". "Cánceres como el de colon, páncreas, endometrio y estómago han crecido de manera alarmante en esta proporción", advierte.

Estos dos alimentos tan cotidianos, explica Bravo, no solo promueven el crecimiento del cáncer, sino que además "funcionan como fertilizante para la células cancerígenas". También, apostilla, "de manera indirecta, causan un problema crónico de insulina, es decir, niveles elevados de insulina durante mucho tiempo. Lo más importante de esto es que bloquea la muerte natural de estas células cancerosas, lo que significa que las células cancerígenas no mueren".

¿Y cuáles son esos dos alimentos? Rubén Bravo lo desvela: el azúcar y las harinas refinadas, especialmente las de trigo.

Adiós al azúcar, así es como puedes eliminarlo de tu dieta / Freepik

Cuidado con los esmaltes de uñas

Hay otra cosa que hacemos (en este caso no es comida) que puede ocasionarnos problemas de salud. Esto afecta especialmente a las mujeres y es el uso de ciertos esmaltes de uñas. Los dermatólogos ponen el foco sobre este asunto.

"¿Te haces las uñas seguido con esmaltes semipermanentes o permanentes? Últimamente, ¿sientes cansancio, fatiga o incluso insomnio? Puede que no sea solo estrés ni falta de vitaminas. Quizás sea algo que estás poniendo en tu cuerpo sin darte cuenta. Cada vez más mujeres notan síntomas como fatiga y estrés, y lo que pocos saben es que los esmaltes de uñas actuales contienen sustancias que pueden afectar tu sistema nervioso central", explica @dermatologa_claudia a través de las redes sociales.

La primera de estas sustancias que pueden causarnos cáncer es el formaldehído, "que se usa en las uñas pero también para conservar tejidos". "Puede causar alergias en la piel, problemas respiratorios e insomnio", dice la experta. La segunda sustancia el dibutilftalato, "que evita que las uñas se quiebren y también puede afectar tu salud". Y el tercer elemento es el tolueno, "que da el acabado brillante y puede llegar a tu sistema nervioso y provocarte confusión o sensación de niebla mental". "No sacrifiques tu belleza por tu salud. Busca esmaltes que no contengan estos tóxicos", remata.