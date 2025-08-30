La increíble transformación que sufre el cerebro durante el embarazo: se vuelve más chiquitín, pero es más eficiente

¿Sabías que durante el embarazo no solo cambia el cuerpo, sino también el cerebro de la madre? Y, además, como la barriga, lo hace "profundamente". La psiquiatra Blanca Molins, también psicoterapeuta y madre, lo explica con detalle, aprovechando que está embarazada.

"Los estudios muestran que, al final del embarazo, el cerebro de la mujer experimenta una reducción en el volumen del cerebro, en concreto en la materia gris y el grosor cortical, y puede tardar hasta seis meses en recuperarlo. Todo el cerebro encoge, excepto la glándula pituitaria, que aumenta de tamaño para producir las hormonas reproductivas", afirma.

Fallos de memoria o concentración

"Estos cambios explican los fallos de memoria o concentración en la recta final del embarazo. Pero lejos de ser un déficit, hablamos de una optimización del cerebro, una poda sináptica que refuerza las conexiones más útiles para la maternidad. Gracias a ello, aumentan la empatía, la capacidad de leer las emociones de los demás y la sensibilidad a señales de amenaza o daño", apunta.

Este estado de hipersensibilidad emocional prepara a la madre para proteger y cuidar al bebé, aunque también puede favorecer que aparezcan preocupaciones y ansiedad en los últimos meses del embarazo, según comenta la experta.

Facilita el cuidado y el vínculo

"La maternidad es, en realidad, un periodo de adaptación y optimización únicas del cerebro, pensado para facilitar el cuidado y el vínculo. Y no deja de ser un ejemplo de lo bien pensada que está la naturaleza humana para garantizar la supervivencia", concluye la doctora Molins.

Un enamoramiento del bebé

Sobre todo ello habla un estudio reciente realizado por un equipo multidisciplinar de científicos y que fue liderado por la investigadora del Servicio de Medicina Experimental del Hospital Gregorio Marañón, Susana Carmona. Este trabajo demostró que los humanos la conducta maternal también está medida por sistemas primitivos e instintivos que hacen que la madre se "enamore" de su bebé.

El estudio, publicado en la revista Psychoneuroendocrinology y realizado en colaboración con investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (Cibersam), del Hospital Gregorio Marañón, de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Leiden University, determinó que la actitud instintiva de las madres tiene una base neurológica.

Hace tres años, este mismo equipo de investigadores determinó que el embarazo modifica la anatomía del cerebro humano y reduce de manera significativa el volumen de la sustancia gris en las regiones implicadas en la cognición social, una disminución que persistía al menos dos años después del parto.

Esos cambios cerebrales no implicaban cambios cognitivos, pero sí afectaban a la calidad del vínculo materno-filial y cuánto más había cambiado su cerebro, mayor era su vínculo con el bebé.