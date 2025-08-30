Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si comes tofu todos los días: cuidado con la cantidad

El tofu, también conocido como "queso de soja", se ha convertido en un alimento cada vez más habitual en dietas occidentales gracias a su versatilidad y a los beneficios asociados a su consumo. También por la proliferiación de dietas veganas y vegetarianas, en las que el tofu cobra mucha relevancia para sustituir otros alimentos. Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), el tofu es una excelente fuente de proteínas vegetales de alta calidad, bajo en grasas saturadas y libre de colesterol, lo que lo convierte en una alternativa saludable a las proteínas animales.

Uno de sus principales beneficios es su efecto protector sobre la salud cardiovascular. La American Heart Association (AHA) señala que el consumo regular de proteínas de soja, presente en el tofu, puede reducir los niveles de colesterol LDL (“malo”) y favorecer la salud arterial. Además, su contenido en grasas poliinsaturadas y minerales como el calcio o el hierro lo convierten en un aliado para huesos y sistema circulatorio.

El tofu también es una fuente destacada de isoflavonas, compuestos vegetales con propiedades antioxidantes. Según la expertos clínicos, estas sustancias pueden contribuir a reducir los sofocos en la menopausia y a mejorar la densidad ósea en mujeres, así como a disminuir la inflamación celular. Sin embargo, los expertos señalan que su efecto es moderado y depende de la cantidad consumida y de la capacidad de cada organismo para metabolizarlas.

Cuidado con el consumo excesivo de tofu

En cuanto a sus posibles perjuicios, la Harvard School of Public Health advierte que un consumo excesivo de productos de soja, incluido el tofu, puede generar problemas en personas con alteraciones tiroideas, ya que las isoflavonas podrían interferir en la absorción de yodo. Además, en personas con alergia a la soja, su consumo está totalmente contraindicado. No obstante, para la mayoría de la población, el tofu es seguro y beneficioso dentro de una dieta equilibrada.

Otro aspecto a considerar es la calidad del producto. Los nutricionistas recomiendan elegir tofu orgánico y sin aditivos innecesarios, ya que algunos productos ultraprocesados derivados de la soja pueden contener exceso de sal, azúcares añadidos o conservantes que reducen su valor saludable. Prepararlo de forma casera o en recetas sencillas con verduras y cereales integrales potencia sus beneficios nutricionales.

Cantidad recomendada de tofu

En cuanto a la cantidad recomendada, la Harvard School of Public Health sugiere que consumir entre 2 y 4 raciones de productos de soja a la semana es suficiente para obtener sus beneficios, aunque en dietas vegetarianas o veganas puede incluirse a diario como principal fuente de proteína. Una ración estándar de tofu equivale a unos 100 gramos, lo que aporta aproximadamente 10 gramos de proteína de alta calidad.

De este modo, para personas que hayan eliminado o reducido el consumo de carnes y pescados, el tofu sí es una alternativa saludable para su dieta diaria, teniendo en cuenta no caer en el exceso ni pasarse con las cantidades.