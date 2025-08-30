Soy médico y esto es lo que nunca debe faltar en tu botiquín casero
Todos tenemos alcohol y agua oxigenada en casa, pero… ¿sabías que no sirven para todo?
@alexiahartmann_ una médico influencer ha revelado en tiktok cuáles son los productos imprescindibles para un botiquín doméstico completo, y seguro que más de uno no lo tienes todavía en tu casa.
Para heridas y quemaduras
Si la piel está dañada, olvida el alcohol y el agua oxigenada. Lo correcto es usar povidona yodada o clorhexidina. En el caso de una quemadura (como el típico accidente en la cocina con agua hirviendo), lo ideal es aplicar primero una crema antimicrobiana para prevenir infecciones y, encima, un linitul: una especie de apósito que calma, protege y ayuda a cicatrizar.
Para picaduras y rozaduras
Si los mosquitos no te dejan en paz, una crema como Fenistil funciona genial para calmar la picazón y la urticaria. Y si eres deportista o simplemente te has caído en la bici, una crema como la Blastoestimulina acelera la cicatrización de raspones y quemaduras leves.
Medicamentos básicos
En cuanto a fármacos, hay tres imprescindibles:
- Paracetamol como antipirético para la fiebre.
- Ibuprofeno como antiinflamatorio.
- Nolotil como opción extra para alternar cuando se necesite.
Los aliados que casi nadie tiene
Hay elementos que pocos guardan en casa y son una auténtica salvación:
- Steristrips, unas tiras adhesivas que ayudan a cerrar pequeñas heridas sin necesidad de puntos (siempre que no sean graves).
- Gasas estériles, fundamentales para evitar infecciones.
- Colirio sin medicación, perfecto para lavar los ojos si entra polvo u otra partícula.
- Suero fisiológico en monodosis, muy útil para limpiezas rápidas.
Instrumental que salva
Unas pinzas de punta fina para sacar astillas, unas tijeras para cortes de emergencia, vendas de crepé y vendajes elásticos para inmovilizar. Y, por supuesto, lo más básico: un termómetro.
En resumen, un buen botiquín casero va mucho más allá de las tiritas y el alcohol. Con estos productos tendrás a mano todo lo necesario para afrontar desde una picadura de mosquito hasta una quemadura en la cocina… y, lo más importante, ganar tranquilidad.
