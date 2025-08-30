Soy médico y esto es lo que nunca debe faltar en tu botiquín casero

@alexiahartmann_ una médico influencer ha revelado en tiktok cuáles son los productos imprescindibles para un botiquín doméstico completo, y seguro que más de uno no lo tienes todavía en tu casa.

Para heridas y quemaduras

Si la piel está dañada, olvida el alcohol y el agua oxigenada. Lo correcto es usar povidona yodada o clorhexidina. En el caso de una quemadura (como el típico accidente en la cocina con agua hirviendo), lo ideal es aplicar primero una crema antimicrobiana para prevenir infecciones y, encima, un linitul: una especie de apósito que calma, protege y ayuda a cicatrizar.

Para picaduras y rozaduras

Si los mosquitos no te dejan en paz, una crema como Fenistil funciona genial para calmar la picazón y la urticaria. Y si eres deportista o simplemente te has caído en la bici, una crema como la Blastoestimulina acelera la cicatrización de raspones y quemaduras leves.

Medicamentos básicos

En cuanto a fármacos, hay tres imprescindibles:

Paracetamol como antipirético para la fiebre.

como antipirético para la fiebre. Ibuprofeno como antiinflamatorio.

como antiinflamatorio. Nolotil como opción extra para alternar cuando se necesite.

Los aliados que casi nadie tiene

Hay elementos que pocos guardan en casa y son una auténtica salvación:

Steristrips , unas tiras adhesivas que ayudan a cerrar pequeñas heridas sin necesidad de puntos (siempre que no sean graves).

, unas tiras adhesivas que ayudan a cerrar pequeñas heridas sin necesidad de puntos (siempre que no sean graves). Gasas estériles , fundamentales para evitar infecciones.

, fundamentales para evitar infecciones. Colirio sin medicación , perfecto para lavar los ojos si entra polvo u otra partícula.

, perfecto para lavar los ojos si entra polvo u otra partícula. Suero fisiológico en monodosis, muy útil para limpiezas rápidas.

Instrumental que salva

Unas pinzas de punta fina para sacar astillas, unas tijeras para cortes de emergencia, vendas de crepé y vendajes elásticos para inmovilizar. Y, por supuesto, lo más básico: un termómetro.

En resumen, un buen botiquín casero va mucho más allá de las tiritas y el alcohol. Con estos productos tendrás a mano todo lo necesario para afrontar desde una picadura de mosquito hasta una quemadura en la cocina… y, lo más importante, ganar tranquilidad.