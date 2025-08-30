Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Soy médico y esto es lo que nunca debe faltar en tu botiquín casero

Todos tenemos alcohol y agua oxigenada en casa, pero… ¿sabías que no sirven para todo?

Lo que nunca debe faltar en tu botiquín casero (según una médico)

Lo que nunca debe faltar en tu botiquín casero (según una médico) / Freepik

Lucía Salazar

Lucía Salazar

@alexiahartmann_ una médico influencer ha revelado en tiktok cuáles son los productos imprescindibles para un botiquín doméstico completo, y seguro que más de uno no lo tienes todavía en tu casa.

Para heridas y quemaduras

Si la piel está dañada, olvida el alcohol y el agua oxigenada. Lo correcto es usar povidona yodada o clorhexidina. En el caso de una quemadura (como el típico accidente en la cocina con agua hirviendo), lo ideal es aplicar primero una crema antimicrobiana para prevenir infecciones y, encima, un linitul: una especie de apósito que calma, protege y ayuda a cicatrizar.

Para picaduras y rozaduras

Si los mosquitos no te dejan en paz, una crema como Fenistil funciona genial para calmar la picazón y la urticaria. Y si eres deportista o simplemente te has caído en la bici, una crema como la Blastoestimulina acelera la cicatrización de raspones y quemaduras leves.

Medicamentos básicos

En cuanto a fármacos, hay tres imprescindibles:

  • Paracetamol como antipirético para la fiebre.
  • Ibuprofeno como antiinflamatorio.
  • Nolotil como opción extra para alternar cuando se necesite.

Los aliados que casi nadie tiene

Hay elementos que pocos guardan en casa y son una auténtica salvación:

Instrumental que salva

Unas pinzas de punta fina para sacar astillas, unas tijeras para cortes de emergencia, vendas de crepé y vendajes elásticos para inmovilizar. Y, por supuesto, lo más básico: un termómetro.

Noticias relacionadas y más

En resumen, un buen botiquín casero va mucho más allá de las tiritas y el alcohol. Con estos productos tendrás a mano todo lo necesario para afrontar desde una picadura de mosquito hasta una quemadura en la cocina… y, lo más importante, ganar tranquilidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tremendo susto en La Calzada (Gijón): encuentran por la noche una serpiente de gran tamaño en la acera de una conocida calle
  2. El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
  3. Incendio en el centro de Oviedo, a tope de turistas: un fuego en una cocina obliga a un desalojo
  4. Un palacio de cuento en la zona rural de Grado: así es por dentro la casona del siglo XVIII que permite viajar en el tiempo
  5. Transportes autoriza la nueva rotonda de acceso a Parque Principado, una demanda histórica: 'Es un día muy importante para Siero y para todo el centro de Asturias
  6. Grave agresión en la noche de San Agustín: apuñalan en la espalda a un joven de 19 años en Avilés
  7. EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo
  8. Parece un chiste, pero no lo es: los productores de faba asturiana reciben las ayudas por la lluvia en plena crisis por la sequía

Es ilegal (y no lo sabías) que fotocopien tu DNI en un hotel: la Agencia Española de Protección de Datos lo confirma

Es ilegal (y no lo sabías) que fotocopien tu DNI en un hotel: la Agencia Española de Protección de Datos lo confirma

Soy médico y esto es lo que nunca debe faltar en tu botiquín casero

Soy médico y esto es lo que nunca debe faltar en tu botiquín casero

Abierta la convocatoria para la concesión de los 74 huertos urbanos de La Corredoria hasta 2029

Abierta la convocatoria para la concesión de los 74 huertos urbanos de La Corredoria hasta 2029

Vecinos de Lugones denuncian altercados en la localidad durante las noches

Vecinos de Lugones denuncian altercados en la localidad durante las noches

La Guardia Civil detiene a uno de los autores del asalto a una mujer en su casa en Tenerife

La Guardia Civil detiene a uno de los autores del asalto a una mujer en su casa en Tenerife

Así se viven las jornadas de recogida de arándanos en la finca de Blueberry Fields, en Llanera

Así se viven las jornadas de recogida de arándanos en la finca de Blueberry Fields, en Llanera
Tracking Pixel Contents