¿Qué es mejor, la Coca-Cola Zero o la cerveza 0,0?

Cuando salimos a tomar algo y queremos ser un poco "fitness" podemos optar por una Coca-Cola Zero o por una cerveza 0,0 pero ¿cuál de las dos es mejor?

Pues la tiktoker Boticaria García nos saca de dudas. "La ventaja de la Coca-Cola Zero es que no tiene calorías ni azúcar. Pero no es como beber agua, porque contiene edulcorantes que son seguros, aunque algunos estudios muestran que estos edulcorantes, no solo los de Coca-Cola, sino también otros como la sacarina que se usa en el café, pueden alterar la microbiota y hacernos querer comer más cosas dulces".

Pero "si no tomas Coca-Cola Zero, la cerveza sin alcohol puede ser mejor. No tiene edulcorantes, pero tampoco azúcar ni calorías. Aquí viene la sorpresa: con un par de latas de cerveza sin alcohol, que son perfectas para la playa o una terraza, estaríamos consumiendo más de 22 gramos de azúcar, casi el máximo recomendado diario. Además, serían más de 170 kilocalorías, que aunque no es para obsesionarse, representa cerca del 10% de la ingesta diaria recomendada para una mujer de mi edad que no se mueve mucho. Así que la cerveza sin alcohol tampoco es como beber agua".

También destaca que "muchos piensan que la cerveza tiene antioxidantes y polifenoles, pero la cantidad es mucho menor que la que encontramos en frutas y verduras. Además, tiene azúcar libre y nada de fibra. Si alguien quiere beber cerveza solo por sus antioxidantes, es como ir a la playa solo por la arena. Por ley, la cerveza sin alcohol puede tener hasta 0.4% de alcohol, que es casi nada, pero si alguien quiere evitar totalmente el alcohol, debe saberlo".

Asi que "no vas a matar tus bacterias buenas por tomar una Coca-Cola Zero de vez en cuando, ni hay problema con un poco de azúcar libre. Si no tomas ni Coca-Cola Zero ni cerveza sin alcohol, mejor. Pero no demonices ni santifiques estos productos que no aparecen en ninguna guía alimentaria. No te preocupes por elegir el menos malo, preocúpate por que tu plato tenga muchos colores, mucha verdura, muchas frutas. Y cuando decidas darte un gusto, entre estas dos opciones, elige la que prefieras".

La farmacéutica y divulgadora Boticaria García, conocida por su enfoque claro y directo en temas de salud y nutrición, cuenta con una gran comunidad de seguidores que confían en sus consejos tanto en redes sociales como en sus intervenciones televisivas.

