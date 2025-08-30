¿Sabías que la hora en que tomas un medicamento puede influir en su efecto?

A la hora de tomar un medicamento, según la hora en la que lo tomemos puede influir en su efecto.

Así lo aseguran desde el canal de Tik Tok Farmacéuticos, donde señalan que "esto es lo que estudia la cronofarmacología: saber cómo la hora o el momento del día en el que tomamos un medicamento, influye en su eficacia, en su toxicidad o en su metabolismo".

Tal y comoo explican, "esto se basa en los ritmos circadianos, los ciclos biológicos que regulan funciones como el sueño, la temperatura corporal o la actividad hormonal. Este conocimiento, permite guiar la administración de medicamentos en el momento en que su absorción, distribución, acción o eliminación son óptimas, maximizando así los beneficios y minimizando efectos secundarios".

Y de este modo, "estudios clínicos en pacientes tratados con quimioterapia han demostrado que, modulando el momento de administración, en algunos casos se pueden obtener mejores resultados de supervivencia, aunque todavía se requieren más estudios que confirmen estos efectos".

Por último, entre los avances más recientes destacan los dispositivos de liberación controlada que se programan según los ritmos biológicos, o el uso de biomarcadores y aplicaciones que ayudan a personalizar el momento de toma del medicamento.

Cuando se sufre un dolor intenso, es común recurrir al botiquín de casa en busca de algo que lo alivie, pero a veces nos encontramos con que no tenemos lo necesario para calmar el malestar. Ya sea un dolor de cabeza, de muelas o el dolor menstrual en las mujeres, una pastilla o un sobre puede ser un salvavidas en esos momentos, pero ¿qué pasa si no tenemos lo que necesitamos? ¿Es posible comprar algo en la farmacia sin receta?

La situación no es tan sencilla. Muchas personas aseguran que los analgésicos de venta libre, como el paracetamol, la aspirina o el ibuprofeno de 400 mg, no son suficientes para tratar dolores más intensos. Esto se convierte en un problema para quienes necesitan alivio inmediato pero no tienen tiempo de ir al médico a pedir una receta, ya que ese proceso no es rápido.

Es importante recordar que la regulación de las recetas médicas existe por una razón: evitar el uso excesivo de medicamentos y proteger la salud pública. Automedicarse sin conocimiento y de forma abusiva puede generar riesgos para la salud. Por ejemplo, el abuso de analgésicos puede tener consecuencias graves.

Sin embargo, existe un analgésico muy eficaz para aliviar el dolor, el Enantyum, que, aunque se utiliza por su efectividad, solo se puede conseguir con receta médica. Pero Claudia Vega, farmacéutica con más de 600.000 seguidores en TikTok, ha explicado que hay un medicamento idéntico al Enantyum, llamado Enandol, que se vende sin receta médica.

Receta

En un video explicativo, Vega aclaró: "El Enantyum requiere receta médica, pero el Enandol, que es el mismo medicamento pero en presentación de 10 comprimidos, está disponible sin receta". Así que, si necesitas un analgésico similar, puedes optar por Enandol, que es de venta libre y más accesible en términos de disponibilidad.