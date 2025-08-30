Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los 6 síntomas que podrían alertarte de un desequilibrio de sodio, según un experto

Es un problema más común de lo que creemos

Lucía Salazar

No todo el mundo lo sabe, pero los niveles de sodio en sangre son clave para nuestra salud y, cuando bajan demasiado, pueden dar lugar a lo que los médicos llaman hiponatremia. Una alteración más común de lo que pensamos, sobre todo en personas mayores, que puede provocar desde cansancio hasta problemas mucho más serios.

El doctor José Manuel Ramos Rincón, del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, explica que esta condición “es frecuente en hospitales, pero también cada vez más en personas que viven en casa, especialmente ancianos o deportistas que consumen demasiada agua durante el ejercicio”.

Las causas más comunes

Entre los factores que pueden provocar hiponatremia se encuentran:

Los 6 síntomas más habituales

Los signos de alerta varían según la gravedad, pero el doctor Ramos Rincón detalla los seis más comunes:

  1. Cansancio.
  2. Confusión.
  3. Dolores de cabeza.
  4. Náuseas.
  5. Vómitos.
  6. Calambres musculares.

En casos más graves, puede haber desorientación, convulsiones o incluso coma, por lo que cualquier alteración neurológica repentina en una persona mayor debe hacer saltar las alarmas.

¿Qué riesgos implica?

El peligro más inmediato es el daño cerebral causado por la hinchazón del cerebro. A largo plazo, si no se corrige, puede haber deterioro cognitivo o problemas neuromusculares persistentes.

Cómo se trata

El tratamiento depende de la causa y el nivel de sodio: desde limitar la ingesta de líquidos hasta recurrir a suero salino intravenoso o fármacos que bloquean la hormona antidiurética. Eso sí, el experto subraya que debe hacerse siempre bajo control médico, ya que corregirlo demasiado rápido también puede ser arriesgado.

En definitiva, aunque muchas veces pasa desapercibida, la hiponatremia es más frecuente de lo que parece. Saber identificar sus síntomas tempranos y acudir a un especialista es la mejor forma de prevenir complicaciones.

