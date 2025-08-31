¿Sabes que es el culex pipiens? Pues deberías estar atento: "Causó 20 muertes en España"
Un problema que afecta sobre todo en verano
¿Sabías que el culex pipiens causó 20 muertes en España durante el año 2024? Pues deberías estar atento, ya que es un problema que afecta sobre todo en verano.
Tal y como cuentan en el canal de Tik Tok Farmacéuticos, el culex pipiens es el mosquito más común en España y "puede transmitir el virus del Nilo".
Este mosquito "vive en aguas estancadas, desde charcos hasta macetas mal drenadas. No es un mosquito cualquiera, es importante porque puede actuar como vector de virus emergentes, como el virus del Nilo Occidental, especialmente en zonas húmedas".
Pero no solo eso, "en lugares con mucha presencia de aves migratorias, como Extremadura o Andalucía, este virus ya ha causado cientos de infecciones. En 2024 se registraron 158 casos y 20 muertes en España".
Cuentan que "la mayoría de los infectados no presenta síntomas o solo tiene fiebre leve y fatiga, pero en el 1% de los casos puede evolucionar a una meningoencefalitis grave o incluso fatal. Por ahora no existe vacuna ni tratamiento específico, por eso la prevención se basa en controlar los mosquitos y evitar las picaduras usando ropa protectora o mosquiteras".
Después de una noche de fiesta y excesos, te levantas con una resaca monumental. ¿Y ahora qué? Aunque existen muchos "remedios caseros", no todos son eficaces ni recomendables. Un farmacéutico aclara cuáles son realmente útiles y cuáles deberías evitar.
Desde el canal de TikTok Farmacéuticos, advierten que ni el ibuprofeno ni el paracetamol son la mejor opción para combatir la resaca. La prioridad, según explican, debe ser rehidratar el cuerpo, ya que el alcohol provoca una fuerte deshidratación.
La recomendación principal es clara: beber mucha agua o, mejor aún, utilizar soluciones de rehidratación oral, que además de líquido, aportan electrolitos y sales minerales necesarias para recuperar el equilibrio del organismo. También aconsejan descansar bien, evitar comidas pesadas o grasientas y no tomar café, ya que puede intensificar la deshidratación.
Alcohol
Y para cerrar, lanzan un mensaje claro: consume alcohol con responsabilidad y, si eres menor de edad, no deberías beber en absoluto.
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
- Habla un asturiano que fue diagnosticado de un tumor cerebral gracias a la IA: el médico le decía que 'era un flipado'... pero acabó operado de urgencia
- EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo
- DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias
- Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: 'Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países
- Educación pone en una 'encrucijada' a los profesores de la concertada al darles a elegir entre mejoras para los docentes de Infantil o para los mayores de 55 años: 'La huelga sigue en pie
- El escanciado simultáneo en Gijón no espera por el récord: los primeros participantes ya aguardan en Poniente