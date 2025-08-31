Ni iceberg ni trocadero: esta es la mejor lechuga según los médicos

La lechuga, uno de los productos de la huerta más consumidos en España. Y en el mundo. Un básico de la cocina. Y de cualquier dieta saludable. ¿Pero son iguales todos los tipos de lechuga? Expertos médicos y nutrición dna su respuestas: sus propiedades varían.

Entre las verduras de hoja verde, la lechuga romana es considerada una de las más saludables. Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), destaca por su alto contenido en vitamina A, vitamina K y folatos, nutrientes esenciales para la visión, la coagulación sanguínea y la salud celular. Su perfil nutricional la convierte en la variedad más recomendable para un consumo frecuente. Además, aporta fibra que mejora el tránsito intestinal y favorece la sensación de saciedad, con apenas unas 15 calorías por cada 100 gramos.

Muy cerca se encuentra la lechuga de hoja verde oscura, como la batavia o la hoja de roble. Desde la Mayo Clinic señalan que estas variedades concentran antioxidantes como luteína y zeaxantina, beneficiosos para la salud ocular, además de minerales como el hierro y el potasio. Su principal ventaja es que, al igual que la romana, contienen mayor densidad de nutrientes que las variedades más claras. Como desventaja, algunas personas sensibles pueden experimentar digestiones más pesadas por su mayor cantidad de fibra insoluble.

Lechugas algo menos saludables

El tercer lugar lo ocupa la lechuga lollo rosso y otras variedades moradas, cuyo color característico se debe a los antocianos, compuestos antioxidantes también presentes en frutos rojos. Según la Harvard School of Public Health, estos antioxidantes ayudan a combatir el daño oxidativo y podrían tener un papel protector frente a enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, su contenido en vitaminas y minerales no es tan alto como en la romana o la batavia, por lo que resulta una buena opción complementaria, más que principal.

La lechuga francesa o trocadero aporta una textura más suave y un sabor delicado, lo que la hace muy popular en ensaladas. Aporta vitamina C y folatos, pero en cantidades menores que la romana. Su punto débil es que, al tener una estructura más tierna, se deteriora con rapidez y puede perder nutrientes si no se consume fresca. Aun así, sigue siendo una alternativa ligera y saludable.

En un nivel inferior se sitúa la lechuga iceberg, la más consumida en muchos hogares por su frescura y precio económico. No obstante, la FEN recuerda que es la variedad con menor densidad nutricional: contiene sobre todo agua y fibra, con bajas cantidades de vitaminas y minerales. Aunque puede contribuir a la hidratación y a la saciedad, no es la mejor fuente de nutrientes si se consume como única verdura de hoja en la dieta.

La elección del tipo de lechuga también debe tener en cuenta posibles efectos adversos. Expertos de la Mayo Clinic advierten que, al consumirse cruda, todas las variedades requieren un correcto lavado para evitar intoxicaciones por bacterias. Además, en personas con colon irritable, las variedades más fibrosas, como la romana o la batavia, pueden provocar gases o hinchazón.