Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si consumes atún en lata a diario (y esta es la conserva más saludable)

El atún en conserva es uno de los alimentos más consumidos en España por su versatilidad, sabor y larga duración. Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), es una fuente excelente de proteínas de alta calidad y contiene ácidos grasos omega-3, clave para la salud cardiovascular. Además, aporta vitaminas del grupo B y minerales como el fósforo, magnesio y hierro, esenciales para el metabolismo energético y el buen funcionamiento del sistema nervioso.

Uno de los principales beneficios de consumir atún con frecuencia es su capacidad para proteger el corazón. Desde la Mayo Clinic señalan que los ácidos grasos omega-3 presentes en los pescados azules ayudan a reducir los niveles de triglicéridos, disminuyen el riesgo de arritmias y favorecen la elasticidad de los vasos sanguíneos. Esto lo convierte en un aliado en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Además, el atún en conserva es un alimento práctico y accesible que facilita la incorporación de pescado a la dieta, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aconseja consumir pescado al menos dos veces por semana. Su formato en lata permite mantener sus propiedades nutricionales durante meses y lo convierte en un recurso fácil para ensaladas, bocadillos o platos completos.

Riesgos del consumo diario de atún en lata

No obstante, su consumo diario también plantea riesgos. La AESAN advierte que, al tratarse de un pez depredador, el atún puede acumular metales pesados como el mercurio, especialmente en variedades de gran tamaño como el atún rojo. Por ello, se recomienda moderar su consumo en embarazadas, mujeres lactantes y niños pequeños, que son más sensibles a los efectos del mercurio sobre el sistema nervioso en desarrollo.

Otro aspecto a vigilar es el tipo de conserva. Muchas latas de atún se presentan en aceite o en escabeche, lo que incrementa notablemente el aporte calórico y de sodio. La Harvard School of Public Health aconseja priorizar el atún al natural (en agua o en su jugo), ya que conserva el aporte proteico y de omega-3 sin sumar grasas añadidas ni exceso de sal. De esta forma, el producto resulta más cardiosaludable.

Los nutricionistas recomiendan no abusar de las conservas y alternarlas con pescado fresco o congelado para diversificar la dieta. Una pauta equilibrada sería consumir atún en lata 2 o 3 veces por semana, reservando el resto de las raciones de pescado para otras especies como sardinas, caballa, salmón o merluza, que también aportan omega-3 y ayudan a reducir la exposición acumulada al mercurio.