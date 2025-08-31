Esta es la razón por la que deberías tomar agua con gas

El agua mineral con gas es una alternativa más a la hora de refrescarse, si bien hay una serie de mitos al respecto que no son ciertos.

De todo esto habla la tiktoker Boticaria García, quien señala que, entre otras lindeces, se dice que el agua mineral con gas sube la tensión, daña los huesos y los dientes, pero nada de eso es verdad.

Sobre que sube la tensión, "el agua con gas tiene sodio, sí, pero en cantidades muy pequeñas. ¿Cómo saber si es poca? Mira la etiqueta con lupa. Por ley, un agua es baja en sodio si tiene menos de 20 mg por litro. En este caso tiene 19".

Sobre que daña los huesos, este mito viene por que "algunas bebidas gaseosas sí tienen ácido fosfórico. Ese ácido, en exceso y sin suficiente calcio en la dieta, podría afectar la salud ósea, especialmente en mujeres. Pero el agua con gas solo tiene CO2, no ácido fosfórico, no pierde calcio, no hay riesgo para tus huesos".

En cuanto a que dañe los dientes, "el agua con gas tiene un pH ligeramente ácido, pero no es agresivo para los dientes. Además, no contiene azúcar ni nada que provoque caries. Insisto, solo tiene CO2".

Lo que sí es verdad es que "el agua con gas puede estimular la secreción digestiva, ayudar a digerir mejor, acelerar el vaciado del estómago y en algunas personas mejorar el tránsito intestinal. Esto es para todos, pero si tienes síndrome de intestino irritable, dispepsia funcional, aerofagia, reflujo o hernia hiatal, el gas puede molestarte más que ayudarte".

Probablemente no estás aprovechando al máximo el kiwi… y ni siquiera lo sabías. Según explica Boticaria García en su cuenta de TikTok, hay una forma de consumir esta fruta que te permite obtener muchos más beneficios nutricionales.

La clave está en comerlo con piel. Tal como señala, al consumir el kiwi entero —sin pelarlo— se incrementa notablemente su valor nutricional: aporta aproximadamente un 50 % más de fibra, un 32 % más de folatos y un 10 % más de vitamina E en comparación con el kiwi pelado.

Pero eso no es todo. Comer la fruta con su cáscara triplica su actividad antioxidante frente a comer solo la pulpa. Eso sí, Boticaria García recomienda lavarlo muy bien antes, frotándolo bajo el agua con un cepillo suave para vegetales o con un paño limpio, para eliminar los pelitos de la piel.

Extremos

Y un consejo extra: si los extremos del kiwi te resultan muy duros, puedes cortarlos sin problema. Aunque, si no te molestan y tienes buenos dientes, ¡puedes comértelo entero!