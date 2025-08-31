Estos son los mitos más extendidos sobre la hidratación: "Puede alterar tu organismo"

En el mundo de la hidratación hay una serie de mitos que están muy extendidos, así que no te creas todo lo que oigas: "Puede alterar tu organismo".

Así lo aseguran desde el canal de Tik Tok Farmacéuticos, señalando que "hidratarse es mucho más que calmar la sed. Nuestro cuerpo necesita agua para funcionar y, aunque no lo notes, una leve deshidratación puede alterar tu organismo".

El primero de los mitos que desmienten es el de "si no tienes sed, no necesitas beber”. Aseguran que es falso porque "especialmente en personas mayores, la sensación de sed disminuye y puede ser engañosa".

¿Y lo de la necesidad de beber ocho vasos al día? Pues también falso porque "no todos necesitamos lo mismo. Depende de tu sudoración, salud y actividad. Además, no solo hidrata el agua: leche, infusiones, frutas y verduras también cuentan".

También están los que creen que la cerveza hidrata. Pero no, "el alcohol deshidrata. Mejor reducir o evitar su consumo".

Probablemente lo has oído en tu farmacia, en alguna conversación informal o incluso lo has visto en TikTok: desde que el ibuprofeno de 600 mg solo se dispensa con receta médica, muchas personas han optado por una solución casera —tomar un comprimido y medio de 400 mg para alcanzar la misma dosis. Pero, ¿es realmente una alternativa válida? La respuesta es clara: no es lo mismo.

Más que una simple suma

Aunque matemáticamente 400 + 200 equivalen a 600, cuando hablamos de medicamentos, las cuentas no son tan sencillas. El principio activo —es decir, el ibuprofeno— no siempre se distribuye de manera homogénea dentro del comprimido. Por tanto, partir una pastilla puede hacer que un fragmento tenga más o menos dosis de la esperada. Así, lo que tú crees que es una dosis de 600 mg podría terminar siendo 550 o incluso 650 mg.

El recubrimiento importa

Otro aspecto clave es el recubrimiento de las tabletas. Muchos comprimidos de ibuprofeno están diseñados con una capa protectora que ayuda a cuidar el estómago. Al partirlos, se rompe esa protección y se incrementa el riesgo de sufrir molestias gástricas o irritaciones. En resumen, el supuesto "truco" puede terminar saliendo caro para tu salud digestiva.

¿Y qué dice la ciencia?

Estudios realizados antes de la restricción del ibuprofeno de 600 mg mostraron un dato interesante: el ibuprofeno de 400 mg ofrece un efecto analgésico prácticamente igual al de 600 mg, pero con menos efectos adversos. Es decir, el alivio es similar, pero tu cuerpo lo tolera mucho mejor.

La mente también juega su papel

Existe además un fenómeno psicológico a tener en cuenta: muchas personas creen que 400 mg “es poco” y, por tanto, asumen que será menos eficaz o más lento. Sin embargo, esa percepción es más mental que real. El efecto placebo —o en este caso, su versión inversa— puede influir en cómo experimentamos el dolor, aunque el medicamento esté actuando correctamente.