Las cinco cosas que tienes que hacer (y nadie te contó) para la vuelta al cole de tu hijo, según la experta en crianza Marta Prada
"Nada te garantiza que a tu peque no le cueste, pero sí podemos darle seguridad y que se sienta en todo momento acompañado, querido y comprendido", afirma
Llega septiembre y con él la vuelta al cole. Quedan unos pocos días para que los pequeños de la casa regresen a las aulas. Pero, ¿están preparados? Para algunos, además, será su primera vez. La experta en crianza Marta Prada cuenta cinco cosas que te ayudará (a tí y a tu hijo) en la incorporación a clase.
"Nada te garantiza que a tu peque no le cueste, pero sí hay cositas que podemos hacer para darle seguridad y que se sienta en todo momento acompañado, querido y comprendido", comienza diciendo. Marta Prada recomienda sobre manera los cuentos, como "La piedra del amor". Cuenta la historia de Enzo y su vuelta al cole. "Y si lo acompañáis de un cuarzo rosa esa mañana para simbolizar el inicio de una etapa será un momento precioso", dice en referencia a la sorpresa que contiene el libro.
La semana antes
Adapta de forma gradual sus horarios de sueño, dice la experta. "Crea una rutina (baño, cena y cuento) y evita pantallas al menos 2 horas antes de dormir y otras 2 después de despertar. Así no habrá tantos cambios y su cuerpo estará más preparado para el cole", comenta.
Los días previos
Haz el mismo camino un día y enséñale todo lo que puedas de su escuela: el patio, el aula, su profe... "Responde a todas sus dudas. Le dará seguridad. Podrá verlo vacío y en calma para familiarizarse en un contexto tranquilo", afirma.
Esa misma mañana
Despertaos con bastante anticipación. Podéis ajustar horarios más adelante si sobra tiempo. Preparad un desayuno especial. Puedes regalarle algo simbólico para celebrar ese día y que le acompañe: como en el cuento de "La piedra del amor". Así creará un ambiente de conexión positivo que le hará sentir acompañado y en paz.
Antes de salir de casa
Anticípale qué va a pasar: "Iremos al cole caminando (o en coche) y justo en la puerta nos despedimos. Cuando juegues un rato volveré a recogerte y te esperaré en la puerta. Nos contaremos todo y volveremos a casa". "Anticiparlo en un entorno tranquilo como el hogar le ayuda a procesar todo mejor", asegura.
De camino al cole
No tienes que hacer nada especial, dice Marta Prada. "Solo estar presente con su energía y conectar con ella. Si está inquito puedes responder a sus dudas con calma. Si está alegre, hacele sonreír. Y si está cariñoso, asegúrate de hacerle saber el tiempo que compartireis en la tarde. Tu energía será su calma, cuídala", insiste.
Al llegar al cole
Llegad caminando, aunque sea los últimos metros, evitando sillitas, brazos... Sentirse capaz y autónomo justo ahí es importante. Valida sus emociones y haz una despedida cariñosa, segura y cortar. Marta Prada da un consejo extra: "Llega pronto para evitar aglomeraciones".
