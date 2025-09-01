Uñas frágiles, estrías y manchas: lo que tus manos están diciendo de tu salud

La farmacéutica y tiktoker @lenadepons lo deja claro: si llegas buscando un fortalecedor porque notas tus uñas quebradizas, lo primero es recomendar un producto, pero también una analítica. Porque aunque un esmalte reparador, como el de Beter, puede salvar tus uñas actuales y darles fuerza y elasticidad, lo realmente importante es entender por qué están débiles.

Cuando las uñas hablan

Además, el estrés, la falta de sueño o una mala hidratación también pueden ser los culpables de que tus uñas se vean apagadas y frágiles.

La ayuda extra que sí funciona

Mientras mejoras tu alimentación y cuidas tu descanso, un fortalecedor de uñas puede marcar la diferencia. Los de última generación incluyen arginina, aminoácidos y proteínas vegetales, que refuerzan la matriz de la uña y mejoran su elasticidad, reduciendo la rotura.

En resumen: los esmaltes fortalecedores son el salvavidas que tus uñas necesitan ahora, mientras trabajas desde dentro para que las que crezcan a partir de hoy lo hagan más sanas, fuertes y bonitas.