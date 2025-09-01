Uñas frágiles, estrías y manchas: lo que tus manos están diciendo de tu salud
Tus uñas pueden revelar más de lo que imaginas
La farmacéutica y tiktoker @lenadepons lo deja claro: si llegas buscando un fortalecedor porque notas tus uñas quebradizas, lo primero es recomendar un producto, pero también una analítica. Porque aunque un esmalte reparador, como el de Beter, puede salvar tus uñas actuales y darles fuerza y elasticidad, lo realmente importante es entender por qué están débiles.
Cuando las uñas hablan
- Uñas en forma de cuchara (coiloniquia): suelen avisar de un nivel bajo de hierro.
- Manchas oscuras o azuladas: a menudo están relacionadas con la falta de vitaminas del grupo B.
- Uñas blandas como papel: pueden señalar déficit de vitamina D o calcio.
- Estrías y fragilidad persistente: muchas veces indican falta de zinc, magnesio o incluso problemas en el metabolismo de la glucosa o en la tiroides.
Además, el estrés, la falta de sueño o una mala hidratación también pueden ser los culpables de que tus uñas se vean apagadas y frágiles.
La ayuda extra que sí funciona
Mientras mejoras tu alimentación y cuidas tu descanso, un fortalecedor de uñas puede marcar la diferencia. Los de última generación incluyen arginina, aminoácidos y proteínas vegetales, que refuerzan la matriz de la uña y mejoran su elasticidad, reduciendo la rotura.
En resumen: los esmaltes fortalecedores son el salvavidas que tus uñas necesitan ahora, mientras trabajas desde dentro para que las que crezcan a partir de hoy lo hagan más sanas, fuertes y bonitas.
