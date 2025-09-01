Este es el potente suplemento que te ayuda a vivir más y que lo tienes en tu cocina: un escudo para tus células que previene el envejecimiento
El médico, Alexandre Olmos explica los importantes beneficios de este nutriente
Vivir más y vivir mejor es la combinación a la que casi todo el mundo aspira. Disfrutar de un envejecimiento saludable no es algo inalcanzable si se sigue una alimentación equilibrada y se tiene un estilo de vida activo.
Sin embargo, muchas veces tendemos a tirar de suplementos cuando en realidad, en nuestra cocina podemos encontrar gran cantidad de ingredientes y nutrientes que pueden convertirse en buenos aliados para nuestro organismo.
Los polifenoles son uno de estos imprescindibles para vivir más y mejor. Un alimento cuyos beneficios ha compartio el médico Alexandre Olmos.
"Este es el alimento que te hará vivir más años. Cuando hablamos de longevidad muchas personas piensan en pastillas antiedad o tratamientos inalcanzables pero la verdad es que hay algo mucho más simple y está en tu cocina la ciencia lo ha confirmado una y otra vez la clave está en los polifenoles", señala el experto.
"Son compuestos naturales que actúan como un verdadero escudo para tus células y están en alimentos que puedes encontrar hoy mismo. Frutos rojos, aceite oliva virgen extra, nueces y té verde".
"¿Por qué son tan importantes? porque el cuerpo envejece, sí, pero no solo por el paso del tiempo, envejece por el daño diario que sufre cada célula, inflamación, toxinas estrés oxidativo... los polifenoles ayudan a frenar ese deterioro. Son como apagar pequeños fuegos antes de que se vuelvan crónicos", cuenta Olmos.
"Para ello, debes agregar un puñado de frutos rojos al desayuno, usa aceite oliva virgen extra, toma infusiones ricas en antioxidantes y sobre todo combina variedad. Ahí es donde mejor funcionan. Guarda este video si quieres empezar a comer para vivir más y mejor".
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: 'Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países
- Una mujer acaba en el hospital tras sufrir una presunta agresión sexual por parte de dos hombres en un barrio de Gijón
- Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón: 'La ciudad va a cambiar muchísimo con Naval Azul y la zona del Tostadero
- Terrible suceso en Castrillón: muere un hombre de 66 años tras ser empitonado en el pecho por una vaca
- Muere el guitarrista avilesino Moisés Arnáiz Santos
- Nuevo récord mundial del cabrales: esta es la increíble cantidad que pagó un restaurante ovetense por el queso ganador del Certamen de Arenas
- EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo