Este es el potente suplemento que te ayuda a vivir más y que lo tienes en tu cocina: un escudo para tus células que previene el envejecimiento

Vivir más y vivir mejor es la combinación a la que casi todo el mundo aspira. Disfrutar de un envejecimiento saludable no es algo inalcanzable si se sigue una alimentación equilibrada y se tiene un estilo de vida activo.

Sin embargo, muchas veces tendemos a tirar de suplementos cuando en realidad, en nuestra cocina podemos encontrar gran cantidad de ingredientes y nutrientes que pueden convertirse en buenos aliados para nuestro organismo.

Los polifenoles son uno de estos imprescindibles para vivir más y mejor. Un alimento cuyos beneficios ha compartio el médico Alexandre Olmos.

"Este es el alimento que te hará vivir más años. Cuando hablamos de longevidad muchas personas piensan en pastillas antiedad o tratamientos inalcanzables pero la verdad es que hay algo mucho más simple y está en tu cocina la ciencia lo ha confirmado una y otra vez la clave está en los polifenoles", señala el experto.

#epigenética #envejecimiento #salud ♬ sonido original - dr.alexandreolmos @dr.alexandreolmos ‼️El “suplemento” más potente para vivir más… ya está en tu cocina‼️ Muchos buscan longevidad en píldoras caras o tratamientos exclusivos. Pero hay algo mucho más poderoso y accesible: LOS POLIFENOLES 🍓Están en alimentos como frutos rojos, aceite de oliva virgen extra, nueces y té verde. Actúan como un escudo para tus células, protegiéndolas del envejecimiento causado por inflamación, toxinas y estrés oxidativo. Guarda este vídeo si quieres empezar a cuidar tu longevidad con lo que eliges en tu plato. Y sígueme para descubrir cómo ayudar a tu cuerpo a envejecer más lento. #longevidad

"Son compuestos naturales que actúan como un verdadero escudo para tus células y están en alimentos que puedes encontrar hoy mismo. Frutos rojos, aceite oliva virgen extra, nueces y té verde".

"¿Por qué son tan importantes? porque el cuerpo envejece, sí, pero no solo por el paso del tiempo, envejece por el daño diario que sufre cada célula, inflamación, toxinas estrés oxidativo... los polifenoles ayudan a frenar ese deterioro. Son como apagar pequeños fuegos antes de que se vuelvan crónicos", cuenta Olmos.

"Para ello, debes agregar un puñado de frutos rojos al desayuno, usa aceite oliva virgen extra, toma infusiones ricas en antioxidantes y sobre todo combina variedad. Ahí es donde mejor funcionan. Guarda este video si quieres empezar a comer para vivir más y mejor".