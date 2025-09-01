Esta es la razón por la que una relación tóxica solo se puede identificar desde fuera

Una relación tóxica genera un malestar crónico y destroza la vida cotidiana de una pareja. Impide que la persona pueda crecer y expresar libremente su afectividad. Y es que a pesar de que desde dentro podemos estar percibiendo esa relación como una sana donde solo cabe la felicidad y las risas, desde fuera puede verse de otra forma completamente.

El psicólogo Nicolás Salcedo explica que no es tan fácil como decirle a alguien "oye vete de esa relación, es evidente que te está haciendo daño". Puede ser evidente para ti, pero no para ellos. "En su mente, el dolor de perderlos es mucho más grande que el dolor de quedarse", explica Nicolás Salcedo. Cuando la persona involucrada en esa situación lo valora, no va a querer soltar eso que tiene con su pareja.

Lo que ocurre es que "esa valoración está basada en unas creencias y expectativas que son irreales", cuenta el psicólogo. Entre esas cosas, lo que vamos a encontrar es un pensamiento de que no habrá otra persona que nos haga así de felices o "no voy a poder soportar el dolor que me causa estar sin esa persona", asegura Salcedo. Estos pensamientos son la consecuencia directa de no habernos enseñado a manejar nuestras emociones y no habernos expuesto nunca un amor "genuino y seguro", recalca.

"Entonces nos aferramos a este como si la vida nos fuese en ello, y es por eso que también en estos casos la terapia es tan efectiva", afirma el psicólogo, "porque cuando trabajas en ti mismo, empiezas a darle mucha más importancia a tus valores". Y es que es eso lo que te define y lo que te permite actuar: "A pesar de lo que sientes, si tus valores son el respeto, la confianza y la seguridad, no vas a estar con alguien que te haga sentir inseguro, que te falta el respeto y solo porque te haga sentir bien".

Serás capaz de poder actuar a pesar de lo que sientes, y si tienes las herramientas para gestionar el dolor de la pérdida, aprenderás a no quedarte por sentir miedo al abandono: "vas a poder actuar pese a lo que sientes y eso es inteligencia emocional".

Señales para detectar una relación tóxica

Existen algunos indicios que pueden ir agravándose conforme avanza la relación en una escalada de toxicidad:

1. Sentimientos de malestar. Cada encuentro se convierte en una discusión. Una parte encuentra muy difícil hacer aquello que desea o tomar cualquier decisión, porque la otra es excesivamente dominante. A pesar de que la relación no funciona, estos problemas se normalizan.

2. Dependencia emocional. La persona dependiente no concibe su vida sin esa pareja o sin esa amistad. Se aferra a la relación, sin imaginar una existencia independiente. Tiene necesidad de este contacto, aunque sea fuente de sufrimiento.

3. Conflictos continuos. Las discusiones se multiplican y la relación acaba dominada por la ira. Cada vez hay mayor dificultad para realizar los deseos propios o para llevar a cabo cualquier actividad. En esta situación, una persona cede la iniciativa en favor de otra, que lleva la batuta. Con el tiempo, se renuncia a muchos hábitos y también se pierden relaciones con otras amistades y familiares.

4. Falta de comunicación. No existe respeto a las opiniones, ni interés en escuchar. Se ridiculiza y se llega a humillar en público al otro. Por esto, pueden aparecer sentimientos de miedo, inhibiéndose la expresión de ideas personales.

5. Mitos de amor romántico y creencias sexistas. Es la parte cognitiva en el caso de las parejas. El amor romántico supone que una persona necesita a otra para ser completa: es el mito de “tu media naranja” o “tu príncipe azul”. No obstante, las creencias sexistas son ideas heredadas, difíciles de detectar, presentes en el entorno.

6. Celos y culpabilidad. No hay que confundir los celos con el amor. Los celos no son muestras de afecto ni significan preocupación, solo buscan un control exclusivo. La persona celosa tiene miedo a perder al otro, al que llega a considerar suyo: es su “propiedad”. En realidad, el amor debe basarse en la confianza mutua, en la libertad para relacionarse de forma sana con otras personas, fuera de la pareja, sin miedo y sin culpa. Transmitir culpabilidad es una forma de chantaje emocional.

7. Control (sobre todo tecnológico). En una relación tóxica, una parte quiere conocerlo todo sobre la otra: a quién ve, con quién habla. Le revisa el móvil y conoce sus contraseñas. Vigila todo lo que hace en redes, cada minuto, hasta el más mínimo gesto. Un “me gusta” puede ser un motivo de conflicto. Por el contrario, en una relación equilibrada cada persona tiene un espacio propio.

8. Luz de gas. Consiste en negar siempre lo que la otra persona dice. Se ignoran todas las percepciones, se ponen en duda cosas que ha visto o recuerda, con el pretexto de que son absurdas. Al ser cuestionada de forma tan absoluta, la víctima puede llegar a dudar de su salud mental.

9. Violencia psicológica. Es la parte más invisible y sutil. La manipulación emocional resulta muy difícil de detectar desde fuera, por parte del entorno. Sin embargo, implica que la relación ha entrado de lleno en el ámbito de los malos tratos. Consiste en el aumento, en su intensidad y frecuencia, de todo lo anterior: controlar de forma obsesiva, humillar o desvalorizar permanentemente al otro, consiguiendo que baje su autoestima. Incluso se amenaza con divulgar imágenes íntimas en Internet.

10. Violencia física o sexual. En las primeras fases se pueden arrojar objetos, dar portazos, gritar, empujar, pellizcar… Después, se llega a otras agresiones graves, produciendo lesiones que requieren atención médica. La violencia sexual reviste diversas formas. La línea roja se cruza cuando no se respetan los derechos personales. Entonces se fuerza o se obliga a realizar actos no deseados, ignorando el consentimiento voluntario.