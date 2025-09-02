Adoptar un perro podría ser el mejor antídoto contra la soledad, según los expertos

En un momento en el que la soledad se ha convertido en uno de los grandes males de nuestra sociedad, los animales, y especialmente los perros, se presentan como un auténtico salvavidas emocional. Así lo confirma la psicóloga viguesa Iris Vidal, especialista en terapia asistida con animales, quien recuerda que el contacto con un perro reduce el cortisol (hormona del estrés) y aumenta la oxitocina, la conocida como “hormona de la felicidad”.

Un antídoto contra la soledad

Los datos son claros: en Galicia, el 30% de los hogares está compuesto por una sola persona, y este aislamiento puede llegar a incrementar un 14% el riesgo de mortalidad, según la revista Nature Human Behaviour. Ante este panorama, tener un perro se convierte en mucho más que una compañía: es una herramienta de salud. “El perro te obliga a salir de casa, a mantener rutinas, a socializar. Muchas veces son auténticos agentes socializadores”, explica Iris Vidal.

Mascotas que curan el alma

El gabinete Con.tacto, donde trabaja Vidal, cuenta con un equipo de “perropeutas” y “gatopeutas” que ayudan en tratamientos de salud mental. “Con los niños, por ejemplo, el perro actúa como un facilitador, suaviza la tensión de la primera sesión. Y los gatos nos ayudan con la autorregulación emocional en casos de nerviosismo o TDAH”, añade la especialista.

Elegir bien importa más que la estética

Pero no todo vale a la hora de adoptar. La experta advierte: “Hay que priorizar el carácter de la raza frente a la estética”. Un perro muy activo, como un Border Collie, puede no ser la mejor opción para alguien sedentario, mientras que un caniche o razas más tranquilas se adaptan mejor a quienes disfrutan de la calma del hogar.

Amor incondicional y beneficios reales

Más allá de la compañía, los beneficios fisiológicos son reales: mejoran la tensión arterial, reducen el estrés y promueven la felicidad. Eso sí, adoptar una mascota en momentos de duelo inmediato puede no ser recomendable, pues el proceso de adaptación podría intensificar el malestar.

En definitiva, la ciencia ya lo respalda: un perro no solo se convierte en tu mejor amigo, sino también en un aliado para vivir más feliz y, quizá, más tiempo.