¿Pueden comer los niños atún en lata? Esto es lo que recomienda una conocida pediatra, tras la alerta generada en Francia
Laura Álvarez recuerda la recomendación sanitaria de evitar en menores de 20 años el consumo de pescados con alto contenido en mercurio
Cunde la preocupación en el consumo de atún en lata en niños, después de que siete ciudades francesas hayan decidido prohibir este alimento en sus comedores escolares. Lo han hecho, según explica la conocida pediatra Laura Álvarez, con más de 400.000 seguidores en Instagram, "después de que un estudio detectara que más de la mitad de 148 latas de atún en conserva superaban los 0,3 mg/kg de mercurio, límite que se aplica a pescados con niveles más bajos en mercurio (como la anchoa o el bacalao)". No obstante, la normativa europea permite hasta 1 mg/kg en pescado fresco (equivalente a 2,7 mg/kg en conserva).
Las recomendaciones
Entonces, ¿pueden o no pueden comer los niños atún en lata? Laura Álvarez despeja las dudas. "La Agencia Española de Seguridad Alimentaria recomienda evitar en menores de 10 años las especies con alto contenido en mercurio, entre las que se incluyen el atún rojo, el pez espada, el tiburón (cazón, pintarroja, marrajo...) y el lucio", comienza diciendo a través de un vídeo en sus redes sociales.
"Pero es que el de las latas", apunta, "no tiene alto contenido en mercurio, sino medio". Así, para los menores de diez años se aconseja comer tres o cuatro raciones de pescado a la semana, procurando variar los blancos y los azules. "Hay que priorizar las de bajo contenido y moderando las de medio contenido de mercurio", apunta.
Lo que contiene una lata
En una lata pequeña de atún nos encontramos con unos 15/30 microgramos de mercurio. De manera, que en una sola lata podemos superar la ingesta semanal tolerable según las autoridades sanitarias de un niño pequeño. Y de aquí surge la recomendación de no más de una lata por semana. Porque más aumetaria el riesgo de aumentar este límite.
Comer pescado es sano
Pese a estas recomendaciones, el Ministerio de Sanidad recuerda que comer pescado es "seguro, saludable y recomendable". "En la legislación alimentaria europea existen límites máximos de mercurio que son de obligado cumplimiento y que, controlados por las autoridades sanitarias, garantizan un consumo seguro de alimentos por la población", tranquilizan.
Igualmente, defienden que el consumo de pescado conlleva, además, efectos beneficiosos para la salud, ya que "aporta energía, es una fuente de proteínas de alto valor biológico y contribuye a la ingesta de nutrientes esenciales como el yodo, el selenio, el calcio y las vitaminas A y D".
"También tiene un buen perfil lipídico proporcionando ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga omega-3, que es un componente de los patrones dietéticos asociados con la buena salud, y pocos ácidos grasos saturados. Tiene efectos beneficiosos sobre el desarrollo neurológico en niños y reduce el riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria en adultos", añaden.
