Así podrás "programar" que tus hijos gocen de buena salud, según la pediatra Lucía Galán: la clave está en los primeros 1.000 días

La pediatra y divulgadora Lucía Galán Bertrand, conocida como "Lucía, mi pediatra", advierte de la trascendencia de los primeros 1.000 días —desde el embarazo hasta los dos primeros años de vida— como una auténtica “ventana de oportunidad” para moldear la salud a largo plazo de los niños. Según explica, los avances científicos de principios del siglo XXI han permitido comprender cómo la nutrición en este periodo inicial puede prevenir enfermedades crónicas en etapas posteriores.

Lucía Galán recuerda que fue entre los años 2000 y 2010 cuando la comunidad científica empezó a investigar y comprender el impacto que tiene “lo que las mujeres comen durante el embarazo y los alimentos que reciben los niños en sus primeros dos años”. Esa suma de nueve meses de gestación más los primeros 730 días del bebé da la base para hablar de esos cruciales 1.000 días.

Riesgo de enfermedades

Durante este periodo, advierte la especialista, los hábitos alimenticios influirán directamente en el riesgo de padecer obesidad, hipertensión, enfermedades renales, diabetes tipo 2 y alteraciones del sistema cardiovascular, tanto en la niñez como en la juventud.

La ventana de la oportunidad

Pero no solo es eso, la pediatra insiste en que también se programan aspectos metabólicos, ya que la alimentación temprana puede condicionar la salud futura del individuo. En palabras de Lucía Galán, “los expertos lo llaman ventana de oportunidad”, puesto que los progenitores tienen la capacidad de “programar la buena salud de sus hijos en el futuro”.

Este mensaje no solo lo expone en su consulta, sino también en sus publicaciones divulgativas, especialmente en redes sociales donde ha dedicado posts a concienciar sobre estos mil primeros días, invitando a las familias a tomar conciencia del enorme poder que tienen sobre la salud de sus hijos.

¿Quién es "Lucía, Mi Pediatra"?

Lucía Galán Bertrand, conocida en redes como "Lucía, Mi Pediatra", es una médica especialista en Pediatría que se ha convertido en una de las voces más influyentes en divulgación de salud infantil en España. Tras más de 15 años de experiencia hospitalaria, fundó el Centro Creciendo, con sedes en Alicante y Madrid, y creó un blog que rápidamente se transformó en referencia para miles de familias.

Autora de varios libros de crianza y cuentos infantiles, ha sido incluida en la lista de los 100 mejores médicos de España por la revista Forbes en varias ocasiones y colabora como asesora en UNICEF, participando además en misiones humanitarias en países como Senegal y Níger.

Su estilo combina rigor científico con cercanía emocional, lo que la ha llevado a ser premiada en numerosas ocasiones como divulgadora. Hoy cuenta con una amplia comunidad digital donde comparte consejos sobre alimentación, sueño, vacunas, desarrollo emocional y crianza respetuosa.