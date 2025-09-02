Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Problemas digestivos o sobrecrecimiento bacteriano: lo que tus gases dicen de tu estado de salud

El médico Alexandre Olmos explica cómo los gases pueden ser síntoma de diferentes patologías

"Dime cuántos gases te tiras y te diré qué problema tienes". Es la contundente afirmación del médico Alexandre Olmos, quien a través de su perfil de TikTok ha compartido lo que tus gases pueden decir de tu estado de salud.

"Los gases no son solo algo molesto, vergonzoso, son una señal fisiológica de que tu sistema digestivo puede estar alterado y muchas veces el primer síntoma de que algo no va bien en tu intestino", indica el médico.

"Si tienes gases frecuentes, dolor abdominal o mal olor, es posible que tu microbiota esté desequilibrada", dice el experto.

"Las bacterias buenas están en desventaja y las que fermentan, ganando espacio. Si aparecen después de comer alimentos sanos como frutas, verduras o legumbres, podrías tener un sobrecrecimiento bacteriano conocido como SIBO o intolerancias alimentarias", cuenta Olmos.

@dr.alexandreolmos 💬 Comenta GAS y te envío un documento gratuito con los alimentos más comunes que podrían estar alterando tu digestión. #microbiota #digestiónsaludable #epigenética #inflamacion #saluddigestiva ♬ sonido original - dr.alexandreolmos

"También incluso inflamación intestinal crónica. Y si además sientes hinchazón, fatiga o digestión lenta, no estás absorbiendo bien esos nutrientes y eso directamente en tu metabolismo, tus hormonas y tu energía diaria", cuenta el médico.

"No es normal estar hinchado todo el día, pero hoy, gracias a la epigenética, puedes identificar exactamente qué alimentos te están generando ese malestar", concluye.

