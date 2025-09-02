Problemas digestivos o sobrecrecimiento bacteriano: lo que tus gases dicen de tu estado de salud
El médico Alexandre Olmos explica cómo los gases pueden ser síntoma de diferentes patologías
"Dime cuántos gases te tiras y te diré qué problema tienes". Es la contundente afirmación del médico Alexandre Olmos, quien a través de su perfil de TikTok ha compartido lo que tus gases pueden decir de tu estado de salud.
"Los gases no son solo algo molesto, vergonzoso, son una señal fisiológica de que tu sistema digestivo puede estar alterado y muchas veces el primer síntoma de que algo no va bien en tu intestino", indica el médico.
"Si tienes gases frecuentes, dolor abdominal o mal olor, es posible que tu microbiota esté desequilibrada", dice el experto.
"Las bacterias buenas están en desventaja y las que fermentan, ganando espacio. Si aparecen después de comer alimentos sanos como frutas, verduras o legumbres, podrías tener un sobrecrecimiento bacteriano conocido como SIBO o intolerancias alimentarias", cuenta Olmos.
"También incluso inflamación intestinal crónica. Y si además sientes hinchazón, fatiga o digestión lenta, no estás absorbiendo bien esos nutrientes y eso directamente en tu metabolismo, tus hormonas y tu energía diaria", cuenta el médico.
"No es normal estar hinchado todo el día, pero hoy, gracias a la epigenética, puedes identificar exactamente qué alimentos te están generando ese malestar", concluye.
- La Ruta del Cares, bajo mínimos, apenas suma unas decenas de visitantes: 'Está siendo un palo muy gordo
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Terrible suceso en Castrillón: muere un hombre de 66 años tras ser empitonado en el pecho por una vaca
- El restaurante gijonés Los Patios echa la persiana
- Operación delantero, límite medianoche: así llega el Real Oviedo al último día del mercado
- Una asturiana y su hijo, en estado grave tras chocar contra un camión en Guadalajara
- La Guardia Civil evacúa en helicóptero a dos participantes del Trail de Ubiña, en Lena
- Blanca Fernández, alcaldesa de barrio: 'Ya tocaba que la gran inversión se hiciera aquí, Ventanielles se ha revalorizado