Mucho cuidado si consumes estos medicamentos de forma habitual, podrían afectar a tu memoria

El médico Alexandre Olmos explica cómo estos fármacos pueden perjudicar a tu salud cerebral

Roberto González

¿Y si tuvieras en tu casa medicamentos que pueden afectar a tu memoria? Alexandre Olmos, médico internista, ha compartido un vídeo en el que comparte cómo ciertos medicamentos que todos podemos tener en nuestro botiquín pueden favorecer desde la niebla mental, fatiga y olvidos.

"Cada vez más personas tienen fallos de memoria, niebla mental o fatiga y lo asocian al ritmo de vida. Pero lo que pocos saben es que ciertos alimentos de uso común pueden afectar directamente a la función cerebral, incluso si fueron recetados con buenas intenciones", cuenta.

"Uno de ellos son las benzodiacepinas, como el diazepam o alprazolam. Usadas para la ansiedad o el insomnio, suprimen la actividad del sistema nervioso, ralentizan la sinapsis entre neuronas y pueden afectar a la memoria a largo plazo. También los antihistamínicos antiguos, como la difenhidramina, te dan sueño porque atraviesa la barrera hematoencefálica", añade.

"El problema es que también pueden alterar el hipocampo, la zona del cerebro que regula la memoria y el aprendizaje, y otros también muy utilizados son los antidepresivos triciclicos como la mitriptilina inhiben neurotransmisores clave como la cetilcolina, vinculada con la atención y la retención de información. Y lo peor, muchas personas los toman durante años sin saber estos efectos secundarios", recalca el médico.

