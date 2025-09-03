Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

“Dormir no es un lujo es una necesidad”: la advertencia del enfermero de Tiktok sobre tu sueño

El enfermero Jorge Ángel aclara por fin la duda que todos tenemos sobre el descanso

“Dormir no es un lujo es una necesidad”: la advertencia del enfermero de Tiktok sobre tu sueño

“Dormir no es un lujo es una necesidad”: la advertencia del enfermero de Tiktok sobre tu sueño / Freepik

Lucía Salazar

Lucía Salazar

Dormir no es un lujo, es una necesidad. Y así lo ha recordado Jorge Ángel, el enfermero más seguido de TikTok, que con más de seis millones de fans se ha convertido en una auténtica autoridad en salud dentro de la red social. Su último vídeo, que ya acumula más de 1,4 millones de reproducciones, ha resuelto de una vez por todas la eterna pregunta: ¿cuántas horas hay que dormir?

El descanso según la edad

Con su estilo claro y directo, el sanitario empieza recordando que “el sueño repara física y mentalmente, protege el corazón y mejora la memoria”. Y después desglosa los datos por edades:

Los comentarios lo confirman

La publicación no solo ha corrido como la pólvora, sino que también ha abierto debate: miles de adultos confesaban en los comentarios que están muy lejos de cumplir con esas 7 u 8 horas. “Si duermo 6 ya me doy por satisfecha”, escribía una usuaria. “Con hijos pequeños, imposible llegar a 8”, añadía otro.

Noticias relacionadas y más

Un recordatorio necesario

El éxito de Jorge Ángel no sorprende: en una sociedad donde el insomnio y la falta de descanso son cada vez más comunes, poner el foco en algo tan básico como dormir se convierte en un recordatorio imprescindible. Porque, como concluye el enfermero, no se trata de dormir más… sino de dormir lo justo.

TEMAS

  1. Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
  2. La Ruta del Cares, bajo mínimos, apenas suma unas decenas de visitantes: 'Está siendo un palo muy gordo
  3. Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
  4. La historia de la asturiana “ama de casa influencer' que arrasa en TikTok (y que también salió en Pesadilla en la Cocina): 'Me conocen más en Asturias que en Barcelona
  5. Habla el hostelero ovetense que lleva seis años pagando un dineral por los mejores quesos Cabrales: 'Celebraré mi cumpleaños comiéndome un trozo
  6. Valdesoto, 'pueblo ejemplar' en constancia: 'Después de veintiún años lo merecíamos
  7. 25 soldados para Paunovic: así queda la plantilla del Oviedo que luchará por la permanencia en Primera
  8. Recuperan del abandono un hórreo de 1760 que perteneció al Marqués de Santa Cruz: así fue el proceso de restauración

Kiko Matamoros sentencia ‘La familia de la tele’: “Fue un error, nunca quise estar ahí”

Kiko Matamoros sentencia ‘La familia de la tele’: “Fue un error, nunca quise estar ahí”

Ni Amazon ni Shein: esta es la nueva plataforma que llega a España para revolucionar el comercio electrónico

Ni Amazon ni Shein: esta es la nueva plataforma que llega a España para revolucionar el comercio electrónico

“Dormir no es un lujo es una necesidad”: la advertencia del enfermero de Tiktok sobre tu sueño

“Dormir no es un lujo es una necesidad”: la advertencia del enfermero de Tiktok sobre tu sueño

Estados Unidos destruye una embarcación de Venezuela en un ataque con 11 muertos

Estados Unidos destruye una embarcación de Venezuela en un ataque con 11 muertos

Este es el momento en el que EEUU destruye el barco cargado de droga procedente de Venezuela

Este es el momento en el que EEUU destruye el barco cargado de droga procedente de Venezuela
Tracking Pixel Contents