“Dormir no es un lujo es una necesidad”: la advertencia del enfermero de Tiktok sobre tu sueño
El enfermero Jorge Ángel aclara por fin la duda que todos tenemos sobre el descanso
Dormir no es un lujo, es una necesidad. Y así lo ha recordado Jorge Ángel, el enfermero más seguido de TikTok, que con más de seis millones de fans se ha convertido en una auténtica autoridad en salud dentro de la red social. Su último vídeo, que ya acumula más de 1,4 millones de reproducciones, ha resuelto de una vez por todas la eterna pregunta: ¿cuántas horas hay que dormir?
El descanso según la edad
Con su estilo claro y directo, el sanitario empieza recordando que “el sueño repara física y mentalmente, protege el corazón y mejora la memoria”. Y después desglosa los datos por edades:
- Bebés: necesitan entre 15 y 16 horas diarias.
- Niños pequeños: un mínimo de 10 horas.
- Adolescentes: nada menos que 9 horas, porque “el mayor crecimiento y desarrollo ocurre durante el sueño”.
- Adultos: entre 7 y 8 horas, el tiempo suficiente para que “todo funcione bien”.
Los comentarios lo confirman
La publicación no solo ha corrido como la pólvora, sino que también ha abierto debate: miles de adultos confesaban en los comentarios que están muy lejos de cumplir con esas 7 u 8 horas. “Si duermo 6 ya me doy por satisfecha”, escribía una usuaria. “Con hijos pequeños, imposible llegar a 8”, añadía otro.
Un recordatorio necesario
El éxito de Jorge Ángel no sorprende: en una sociedad donde el insomnio y la falta de descanso son cada vez más comunes, poner el foco en algo tan básico como dormir se convierte en un recordatorio imprescindible. Porque, como concluye el enfermero, no se trata de dormir más… sino de dormir lo justo.
