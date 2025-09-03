Harvard lo confirma: los niños que tienen un fuerte vínculo con los abuelos tiene un 20% menos de ansiedad y depresión

La ciencia confirma los "superpoderes" de los abuelos. Así, por ejemplo, investigadores de Harvard han revelado que los niños con un fuerte vínculo con sus abuelos tienen un 20% menos de ansiedad y depresión. Gaby González, madre, pedagoga y psicoterapeuta, reflexiona sobre ello en una de sus últimas publicaciones en redes sociales (@ninosdeahora).

"Los abuelos no son niñeras. Son constructores de cerebro", empieza diciendo la experta, que añade: "La neurociencia muestra que cuando un niño tiene una relación cercana y amorosa con un abuelo, su cerebro se conecta para la resiliencia de una forma que nada más puede replicar".

Efecto amortiguador

Eso se llama efecto amortiguador (el nombre lo pusieron científicos de Harvard) y se traduce en que "un adulto constante y cariñoso (como un abuelo) puede proteger a un niño de los efectos dañinos del estrés tóxico y reduce la ansiedad hasta un 20%".

Todos los beneficios

¿Qué ocurre cuando los abuelos están presentes? "Su alegría enciende las neuronas espejo de los niños, enseñándoles a dar y recibir amor. Sus historias y sabiduría regalan identidad y sentido de pertenencia. Su compañía es un seguro emocional en tiempos difíciles: refugio sin juicios ni expectativas. Y no es solo emocional. También es biológico", afirma la psicoterapeuta. Y, además, "los abrazos de los abuelos disparan la oxitocina, la hormona natural que calma y regula el ánimo", apostilla.

La importancia de los abuelos en la crianza y el acogimiento familiar / Shutterstock

Los abuelos ganan vida

Los beneficios de todo ello van en ambas direcciones. "Los estudios muestran que los abuelos que cuidan a sus nietos pueden vivir hasta un 37% más tiempo. El amor extiende la vida en ambos sentidos", asegura. En trabajos neurológicos se ha visto que las áreas de empatía de las abuelas se activaron más al ver a sus nietos que al ver a sus propios hijos adultos.

Los desafíos

Sin embargo, también hay desafíos, recuerda Gaby González. "La vida moderna ha dispersado a las familias. Muchos niños crecen sin esa presencia constante… y esa ausencia importa. Así que si eres mamá o papá, tiende puentes. Videollamadas, visitas, tradiciones compartidas. Y si eres abuelo, hazte presente", recomienda.