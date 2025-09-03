Estas son las marcas de agua mineral que no debes aplicar en tu piel (pero que sí te puedes beber)

¿Sabías que puede utilizar agua mineral para tener una piel radiante? Pues sí, es una técnica de belleza exportada de Rusia. Eso sí, no todas las marcas de agua mineral sirven para esta función, aunque sí que te las puedes beber sin ningún problema.

Lo cuenta la tiktoker Lara Stars, quien defiende el uso del agua minera para tener la piel radiante, sin necesidad de acudir a otros remedios.

Eso sí, apunta que no todas las marcas de agua mineral sirven para echárselas en la cara y que realmente hagan algo. Tal y como explica, las marcas que no sirven para esta labor son las más conocidas, como Font Vella, Bezoya, Lanjarón y Solán de Cabras.

La explicación de que Lara Stars es que "tienen una mineralización muy baja". Sin embargo, hay tres marcas que sí puedes utilizar son Vichy Catalán, San Narciso y Mondariz.

¿Has notado que muchas mujeres rusas lucen una piel increíblemente luminosa? Esto no es casualidad: tienen un truco de belleza muy sencillo, económico y, ahora, al alcance de todos.

La creadora de contenido Lana Stars compartió en su cuenta de TikTok un video donde revela este secreto de belleza que ha pasado de generación en generación. Según cuenta, “lavarse la cara con agua mineral es un antiguo remedio ruso para lograr una piel radiante. Me lo enseñó mi abuela, que a los 50 años parecía tener 35”.

Lana describe tres formas distintas de aplicar este método: